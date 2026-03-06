La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 6 Mars 2026 - 14:55

SociAudio : tirage au sort en direct lundi pour les participants


La Lettre Pro de la Radio a présenté les premiers résultats de SociAudio 2025, la première enquête annuelle consacrée à la confiance, au moral et aux conditions de travail des professionnels de la radio et de l’audio digital francophone, à l’occasion du Paris Radio Show 2026.



Cette étude sectorielle inédite a été réalisée auprès de 261 professionnels. Elle propose une radiographie détaillée du capital humain de la filière audio francophone dans un contexte de profondes mutations économiques et technologiques. L’enquête SociAudio analyse notamment le moral des équipes radio, les conditions de travail dans les stations, les perspectives économiques du secteur et l’impact des innovations technologiques comme le DAB+ ou l’intelligence artificielle.
Les premiers résultats montrent une profession toujours fortement portée par la passion du média radio, mais confrontée à une crise de confiance économique diffuse, des écarts de rémunération importants et une intensification du travail depuis la crise sanitaire.

​ Une version publique de l’étude disponible en ligne

L’étude met également en évidence une transformation rapide des métiers : hybridation entre diffusion hertzienne et audio digital, montée en puissance des plateformes numériques et intégration progressive des outils d’intelligence artificielle dans les processus de production audio.
La version publique de l’étude SociAudio 2025 est désormais accessible librement, ICI. L’intégralité de l’analyse, incluant les tris croisés détaillés, les lectures stratégiques et les perspectives pour le secteur audio, est réservée aux membres du Club HF ainsi qu’aux professionnels ayant participé à l’enquête.
Un tirage au sort Technisat en direct pour les participants

Pour remercier les professionnels ayant pris part à l’enquête, La Lettre Pro de la Radio organisera un tirage au sort en direct ce lundi à 12h30. Trois participants seront désignés pour remporter des récepteurs radio FM / DAB+ Technisat :
  • Digitradio 217 – valeur 90 €
  • Digitradio 550 IR – valeur 150 €
  • Digitradio 650 – valeur 690 €
Le tirage au sort sera réalisé en direct dans l’émission “Alors Là Chapeau !”, accessible en streaming. Vous pourrez suivre ce live vidéo sur LinkedIn ou sur YouTube.  Les participants à l’enquête sont invités à suivre l’émission pour découvrir les gagnants.

SociAudio : un baromètre annuel pour la profession radio

Avec SociAudio, La Lettre Pro de la Radio souhaite installer un baromètre annuel de référence pour l’ensemble de l’écosystème radio et audio digital francophone. L’objectif est de mesurer, année après année, l’évolution du moral des professionnels, des modèles économiques, des innovations technologiques et des transformations des métiers de la radio
Dans un secteur confronté à la concurrence des plateformes et à la mutation des usages audio, SociAudio ambitionne ainsi de devenir un outil d’analyse stratégique pour les décideurs de la filière.

Tags : baromètre, étude, social, SociAudio



