Ce 13 février, One FM propose une immersion au cœur de la radio

L’initiative repose sur un principe simple : permettre à des participants de se placer, pour une fois, de l’autre côté du micro. Ce 13 février, la station ouvre ainsi les portes de ses studios et de ses outils de production pour une immersion d’une heure aux côtés de ses équipes. Cette séquence se déroule en binôme avec un membre de One FM, dans un cadre opérationnel qui correspond aux conditions habituelles de travail. L’objectif est de faire découvrir les réalités concrètes de la radio actuelle, qu’il s’agisse de l’antenne, de la fabrication des contenus ou de leur diffusion sur les supports audio et digitaux. L’expérience est annoncée comme exclusive et se déroule "en vrai", dans les studios, sans mise en scène ni dispositif promotionnel déconnecté des pratiques quotidiennes de la station.
Un métier précis et partager une heure de travail
Dans le cadre de cette Journée mondiale de la radio, One FM a choisi de mettre en avant plusieurs fonctions clés de son organisation éditoriale et numérique. Les participants peuvent s’inscrire pour découvrir un métier précis et partager une heure de travail avec un professionnel en poste. Les rôles proposés couvrent l’animation radio avec la préparation d’une émission et la prise de parole à l’antenne, le journalisme à travers la co-écriture et la co-animation d’un flash info, le community management avec la gestion des réseaux sociaux de One FM, la programmation musicale via la participation à la sélection des titres diffusés, ainsi que la création de voix off avec un enregistrement en cabine à l’aide d’outils professionnels. Le créneau est également choisi à l’inscription, le matin ou le soir, afin de refléter les différents temps forts de la grille radio.
L’inscription s’effectue via un formulaire (accessible ICI), permettant de sélectionner à la fois le métier souhaité et le créneau horaire, matin ou soir. La démarche ne vise pas à valoriser des performances ou des résultats, mais à partager un moment de travail et de transmission autour des savoir-faire radio.