Ce 13 février, One FM propose une immersion au cœur de la radio

L’initiative repose sur un principe simple : permettre à des participants de se placer, pour une fois, de l’autre côté du micro. Ce 13 février, la station ouvre ainsi les portes de ses studios et de ses outils de production pour une immersion d’une heure aux côtés de ses équipes. Cette séquence se déroule en binôme avec un membre de One FM, dans un cadre opérationnel qui correspond aux conditions habituelles de travail. L’objectif est de faire découvrir les réalités concrètes de la radio actuelle, qu’il s’agisse de l’antenne, de la fabrication des contenus ou de leur diffusion sur les supports audio et digitaux. L’expérience est annoncée comme exclusive et se déroule "en vrai", dans les studios, sans mise en scène ni dispositif promotionnel déconnecté des pratiques quotidiennes de la station.