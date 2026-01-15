La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 15 Janvier 2026 - 08:15

Cap sur l’intelligence artificielle pour la Journée mondiale de la radio 2026


Notez


À moins d'un mois de l’événement organisé sous l’égide de l’UNESCO, la Journée mondiale de la radio 2026 s’annonce comme un temps fort pour l’ensemble de l’écosystème radiophonique mondial. Le thème retenu cette année, "Radio et Intelligence Artificielle", engage la profession à réfléchir collectivement aux enjeux techniques, éthiques et éditoriaux qui redessinent les contours du média audio.



Vous aimerez aussi
Proclamée par l’UNESCO, la Journée mondiale de la radio 2026 se tiendra dans moins de 30 jours, le 13 février. Le thème de cette édition ("Radio et Intelligence Artificielle") s’inscrit dans un contexte de transformation profonde du paysage médiatique. L’intelligence artificielle, désormais intégrée à plusieurs niveaux des chaînes de production, d’édition et de diffusion, interroge la radio sur ses pratiques et son avenir. L’édition 2026 entend encourager un dialogue mondial entre les voix humaines et les voix numériques, autour de l’innovation, de l’accessibilité et de la responsabilité.
L’objectif annoncé est ambitieux : plus de 170 pays sont attendus pour participer à cette mobilisation annuelle, qui réunira près de 1 000 radios autour d’initiatives locales, nationales ou internationales. 

À date, 750 événements ont déjà été recensés à travers le monde. Stations généralistes ou thématiques, radios locales ou nationales, plateformes audio digitales, webradios, agences de presse, médias sociaux et influenceurs sont invités à s’emparer du thème et à produire du contenu éditorial, à organiser des émissions spéciales ou à relayer la campagne.

Un kit média multilingue pour accompagner les radios

RedTech, partenaire de l’événement, met à disposition des professionnels un kit de communication multilingue, disponible en 6 langues et accessible ICI. Ce kit comprend une présentation complète du thème, les slogans et visuels officiels, 13 idées simples pour célébrer, une feuille de route IA pour les radios, ainsi que des offres gratuites proposées par des partenaires technologiques. Le kit inclut également des pictogrammes, des jingles audio et d'autres ressources destinées à faciliter la création de contenus ou l’organisation d’événements locaux.
Toutes les radios et les acteurs du secteur sont invités à s’inscrire librement sur la carte interactive mondiale mise en ligne par l’UNESCO. Cette inscription gratuite (ICI) permet de figurer dans le rapport officiel UNESCO 2026, de bénéficier de ressources complémentaires, mais également d’intégrer un réseau mondial d’initiatives radiophoniques.


Un appel à toutes les voix

La Journée mondiale de la radio 2026 s’adresse à toutes les formes de médias audio, dans tous les formats et sur tous les canaux : antennes FM ou DAB+, webradios, podcasts natifs, plateformes de streaming, radios associatives, universitaires ou commerciales. Chaque entité est libre de créer un contenu original, d’organiser un débat, de lancer une émission spéciale ou de relayer la campagne sur ses supports numériques.
En 2026, la radio est invitée à se positionner à l’intersection de l’innovation technologique et de l’inclusion éditoriale. La question de l’éthique de l’IA, de l’accès équitable aux outils et de la qualité des contenus produits en contexte automatisé se trouve au cœur du débat. Cette Journée mondiale se veut un moment de réflexion collective pour faire émerger des pistes concrètes et partagées entre acteurs du secteur.

Tags : IA, Intelligence Artificielle, Journée mondiale de la radio, Unesco, World Radio Day, WRD 2026



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 12 Janvier 2026 - 08:45 Les Indés Radios analysent le modèle allemand au Paris Radio Show 

Jeudi 8 Janvier 2026 - 08:35 Les grandes radios publiques face aux ruptures médiatiques

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication