Cap sur l’intelligence artificielle pour la Journée mondiale de la radio 2026

La Journée mondiale de la radio 2026 s’adresse à toutes les formes de médias audio, dans tous les formats et sur tous les canaux : antennes FM ou DAB+, webradios, podcasts natifs, plateformes de streaming, radios associatives, universitaires ou commerciales. Chaque entité est libre de créer un contenu original, d’organiser un débat, de lancer une émission spéciale ou de relayer la campagne sur ses supports numériques.

En 2026, la radio est invitée à se positionner à l’intersection de l’innovation technologique et de l’inclusion éditoriale. La question de l’éthique de l’IA, de l’accès équitable aux outils et de la qualité des contenus produits en contexte automatisé se trouve au cœur du débat. Cette Journée mondiale se veut un moment de réflexion collective pour faire émerger des pistes concrètes et partagées entre acteurs du secteur.