Cap sur l’intelligence artificielle pour la Journée mondiale de la radio 2026

L’objectif annoncé est ambitieux : plus de 170 pays sont attendus pour participer à cette mobilisation annuelle, qui réunira près de 1 000 radios autour d’initiatives locales, nationales ou internationales.
Un kit média multilingue pour accompagner les radios
RedTech, partenaire de l’événement, met à disposition des professionnels un kit de communication multilingue, disponible en 6 langues et accessible ICI. Ce kit comprend une présentation complète du thème, les slogans et visuels officiels, 13 idées simples pour célébrer, une feuille de route IA pour les radios, ainsi que des offres gratuites proposées par des partenaires technologiques. Le kit inclut également des pictogrammes, des jingles audio et d'autres ressources destinées à faciliter la création de contenus ou l’organisation d’événements locaux.
Toutes les radios et les acteurs du secteur sont invités à s’inscrire librement sur la carte interactive mondiale mise en ligne par l’UNESCO. Cette inscription gratuite (ICI) permet de figurer dans le rapport officiel UNESCO 2026, de bénéficier de ressources complémentaires, mais également d’intégrer un réseau mondial d’initiatives radiophoniques.
Un appel à toutes les voix
En 2026, la radio est invitée à se positionner à l’intersection de l’innovation technologique et de l’inclusion éditoriale. La question de l’éthique de l’IA, de l’accès équitable aux outils et de la qualité des contenus produits en contexte automatisé se trouve au cœur du débat. Cette Journée mondiale se veut un moment de réflexion collective pour faire émerger des pistes concrètes et partagées entre acteurs du secteur.