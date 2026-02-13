Nostalgie Belgique mise sur l’IA avec "Le Labo Nostalgie"

Vous aimerez aussi
-
NRJ Global lance une offre audio multi-pays sur Nostalgie
-
Votre radio en direct depuis NStories pour la JMR 2026
-
Le Baromètre du numérique 2026 éclaire la transition numérique
-
NRJ+ replonge dans les années 2000 avec Billy Crawford
-
La radio fragilisée dans un marché dominé par l’automatisation publicitaire
Cette année, la Journée mondiale de la radio met l’accent sur l’intelligence artificielle, un domaine dans lequel Nostalgie Belgique est déjà pionnière. Dès 2024, la station a intégré l’IA à son antenne pour enrichir l’expérience des auditeurs, tout en gardant l’âme de la radio. Cette année, la Journée mondiale de la radio est placée sous le signe de l’intelligence artificielle. Un domaine dans lequel, Nostalgie s’impose comme une pionnière. En 2024 déjà, la station l’intégrait concrètement à son antenne, avec une ambition claire : enrichir l’expérience des auditeurs, sans jamais perdre l’âme de la radio. Nostalgie a notamment marqué les esprits en devenant la première radio européenne à proposer une chroniqueuse générée par intelligence artificielle.
Depuis septembre, la station expérimente "Le Labo Nostalgie"
Pendant une heure, les auditeurs reçoivent une playlist sur mesure, créée par l’IA à partir de quelques questions simples. Les programmateurs supervisent la sélection, tandis qu’un animateur reste à l’antenne pour introduire les morceaux et garder le lien humain. "Chez Nostalgie, nous avons décidé de prendre l’IA à bras-le-corps. Elle peut impressionner ou inquiéter, mais elle est déjà dans nos vies. Ici, elle nous permet de personnaliser l’expérience des auditeurs à grande échelle, tout en gardant un animateur pour raconter et créer du lien. C’est un outil qui ouvre de nouvelles possibilités pour la radio" explique Jean-François Pottier, directeur d'antenne de Nostalgie Belgique.
En mettant la technologie au service de l’émotion, Nostalgie veut montrer que innovation et radio peuvent aller de pair.
En mettant la technologie au service de l’émotion, Nostalgie veut montrer que innovation et radio peuvent aller de pair.