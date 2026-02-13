Nostalgie Belgique mise sur l’IA avec "Le Labo Nostalgie"

Pendant une heure, les auditeurs reçoivent une playlist sur mesure, créée par l’IA à partir de quelques questions simples. Les programmateurs supervisent la sélection, tandis qu’un animateur reste à l’antenne pour introduire les morceaux et garder le lien humain. "Chez Nostalgie, nous avons décidé de prendre l’IA à bras-le-corps. Elle peut impressionner ou inquiéter, mais elle est déjà dans nos vies. Ici, elle nous permet de personnaliser l’expérience des auditeurs à grande échelle, tout en gardant un animateur pour raconter et créer du lien. C’est un outil qui ouvre de nouvelles possibilités pour la radio" explique Jean-François Pottier, directeur d'antenne de Nostalgie Belgique.

En mettant la technologie au service de l’émotion, Nostalgie veut montrer que innovation et radio peuvent aller de pair.