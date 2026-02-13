La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 13 Février 2026 - 08:10

Nostalgie Belgique mise sur l’IA avec "Le Labo Nostalgie"


Notez


À l’occasion de la Journée mondiale de la radio ce 13 février, coup de projecteur sur son utilisation à Nostalgie Belgique. Après avoir lancé la première chroniqueuse IA d’Europe, la radio belge poursuit l’innovation avec "Le Labo Nostalgie", une émission musicale personnalisée où l’IA et l’humain travaillent ensemble pour offrir aux auditeurs une expérience unique.



Vous aimerez aussi
Cette année, la Journée mondiale de la radio met l’accent sur l’intelligence artificielle, un domaine dans lequel Nostalgie Belgique est déjà pionnière. Dès 2024, la station a intégré l’IA à son antenne pour enrichir l’expérience des auditeurs, tout en gardant l’âme de la radio. Cette année, la Journée mondiale de la radio est placée sous le signe de l’intelligence artificielle. Un domaine dans lequel, Nostalgie s’impose comme une pionnière. En 2024 déjà, la station l’intégrait concrètement à son antenne, avec une ambition claire : enrichir l’expérience des auditeurs, sans jamais perdre l’âme de la radio. Nostalgie a notamment marqué les esprits en devenant la première radio européenne à proposer une chroniqueuse générée par intelligence artificielle. 

Depuis septembre, la station expérimente "Le Labo Nostalgie"

Pendant une heure, les auditeurs reçoivent une playlist sur mesure, créée par l’IA à partir de quelques questions simples. Les programmateurs supervisent la sélection, tandis qu’un animateur reste à l’antenne pour introduire les morceaux et garder le lien humain. "Chez Nostalgie, nous avons décidé de prendre l’IA à bras-le-corps. Elle peut impressionner ou inquiéter, mais elle est déjà dans nos vies. Ici, elle nous permet de personnaliser l’expérience des auditeurs à grande échelle, tout en gardant un animateur pour raconter et créer du lien. C’est un outil qui ouvre de nouvelles possibilités pour la radio" explique Jean-François Pottier, directeur d'antenne de Nostalgie Belgique.
En mettant la technologie au service de l’émotion, Nostalgie veut montrer que innovation et radio peuvent aller de pair.
“Mamie l’IA”, personnage aussi surprenant qu’attachant, a accompagné les auditeurs durant la saison 2024-2025 entre 19h et 20h.
“Mamie l’IA”, personnage aussi surprenant qu’attachant, a accompagné les auditeurs durant la saison 2024-2025 entre 19h et 20h.

Tags : IA, Intelligence Artificielle, Jean-François Pottier, NGroup, Nostalgie, Nostalgie Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 6 Février 2026 - 12:50 L’audio, pilier stratégique face aux bouleversements de l’IA €

 

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication