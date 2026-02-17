La Lettre Pro L’Hebdo 195 quand la radio ajuste le son et le regard

Au sommaire du n°195 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, focus sur la collaboration entre Nostalgie Belgique et 21 Juin. Avec plus de 850 jingles signés 21 Juin à l’antenne, Jean-François Pottier, directeur des programmes de Nostalgie Belgique, détaille la stratégie d’habillage de la station de NGroup. Liberté laissée aux animateurs, priorité aux formats courts, adaptation continue des éléments sonores et recherche de fluidité composent une approche centrée sur l’expérience d’écoute et la réalisation. L’habillage n’est pas envisagé comme un simple décor, mais comme un outil structurant au service du rythme, de la cohérence et de l’identité.

Autre temps fort de ce numéro, la rencontre avec Max Lafontaine. À l’heure des datas, du DAB+ et de l’IP, il livre un regard sans concession sur l’évolution de la radio.

