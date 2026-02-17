La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 17 Février 2026

La Lettre Pro L’Hebdo 195 quand la radio ajuste le son et le regard


Cette nouvelle édition met en lumière une radio qui affine ses signatures, interroge son héritage et continue d’adapter ses pratiques à un environnement dominé par les données, le DAB+ et l’IP. Entre stratégie d’habillage, analyse critique et veille sectorielle, le numéro 195 éclaire des choix éditoriaux et opérationnels qui structurent l’expérience d’écoute.



Au sommaire du n°195 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, focus sur la collaboration entre Nostalgie Belgique et 21 Juin. Avec plus de 850 jingles signés 21 Juin à l’antenne, Jean-François Pottier, directeur des programmes de Nostalgie Belgique, détaille la stratégie d’habillage de la station de NGroup. Liberté laissée aux animateurs, priorité aux formats courts, adaptation continue des éléments sonores et recherche de fluidité composent une approche centrée sur l’expérience d’écoute et la réalisation. L’habillage n’est pas envisagé comme un simple décor, mais comme un outil structurant au service du rythme, de la cohérence et de l’identité.
Autre temps fort de ce numéro, la rencontre avec Max Lafontaine. À l’heure des datas, du DAB+ et de l’IP, il livre un regard sans concession sur l’évolution de la radio. 


Figure familière pour des générations d’auditeurs, il analyse les mutations technologiques et les transformations éditoriales qui redessinent le média. Entre attachement à une certaine idée de la radio et lucidité sur ses défis contemporains, son témoignage s’inscrit dans une réflexion plus large sur la transmission et l’adaptation.
Ce numéro 195 s’inscrit ainsi dans une logique d’observation fine des pratiques, qu’il s’agisse de la fabrication du son, de la stratégie de marque antenne ou de la lecture critique des mutations numériques. L’approche reste résolument tournée vers les professionnels, avec des contenus pensés pour accompagner les décisions éditoriales et techniques.

Pour aller plus loin...

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 195 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : 21 Juin, animateur, habillage, Jean-François Pottier, Max Lafontaine, NGroup, Nostalgie Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


