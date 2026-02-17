La Lettre Pro L’Hebdo 195 quand la radio ajuste le son et le regard

-
100% Radio modernise son identité sonore et enrichit sa grille
-
Radio Broadcast met en ligne les temps forts du Salon de la Radio 2026
-
NRJ Belgique mise sur les talents audio pour sa Creators Night
-
Nostalgie Belgique et 21 Juin, une collaboration sonore sur mesure
-
Nostalgie Belgique mise sur l’IA avec "Le Labo Nostalgie"
Au sommaire du n°195 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, focus sur la collaboration entre Nostalgie Belgique et 21 Juin. Avec plus de 850 jingles signés 21 Juin à l’antenne, Jean-François Pottier, directeur des programmes de Nostalgie Belgique, détaille la stratégie d’habillage de la station de NGroup. Liberté laissée aux animateurs, priorité aux formats courts, adaptation continue des éléments sonores et recherche de fluidité composent une approche centrée sur l’expérience d’écoute et la réalisation. L’habillage n’est pas envisagé comme un simple décor, mais comme un outil structurant au service du rythme, de la cohérence et de l’identité.
Autre temps fort de ce numéro, la rencontre avec Max Lafontaine. À l’heure des datas, du DAB+ et de l’IP, il livre un regard sans concession sur l’évolution de la radio.
Ce numéro 195 s’inscrit ainsi dans une logique d’observation fine des pratiques, qu’il s’agisse de la fabrication du son, de la stratégie de marque antenne ou de la lecture critique des mutations numériques. L’approche reste résolument tournée vers les professionnels, avec des contenus pensés pour accompagner les décisions éditoriales et techniques.
Pour aller plus loin...
Le numéro 195 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.