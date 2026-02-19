Huit ans au sommet, Nostalgie Belgique reste leader des audiences

La station progresse de 0.6 point et atteint 4.9% de part de marché. Elle est la seule radio musicale jeune à enregistrer une croissance sur cette vague. Les rendez-vous phares confirment cette montée en puissance : la matinale signe un solide 5.7% et Le drive de Mike et son équipe se stabilise à 6.1%. NRJ+, dédiée aux hits des années 90 et 2000, stabilise sa part de marché à 0.9%. En Belgique, la marque NRJ dans son ensemble atteint ainsi 5.8% de PDM, en progression par rapport à la vague précédente.

"À travers le CIM Audio Time et cette dernière vague CIM RAM, un constat s’impose : malgré la diversification des usages audio, le direct demeure central et NRJ confirme sa force sur les publics jeunes, tandis que NRJ+ s’installe progressivement sur des cibles adultes. Cette complémentarité est un choix stratégique assumé. La famille NRJ passe de 5.2 à 5.8. Cette dynamique valide notre stratégie de rentrée et renforce notre ambition pour 2026" a expliqué Nicolas Fadeur, directeur des programmes NRJ et NRJ+.