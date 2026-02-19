La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 19 Février 2026 - 06:50

Huit ans au sommet, Nostalgie Belgique reste leader des audiences


Vague après vague, le constat se confirme : Nostalgie est la radio préférée des Belges francophones. Les résultats de la vague CIM septembre–décembre 2025 viennent une nouvelle fois consacrer la station en tête du paysage radio francophone.


Avec 22.5% de part de marché sur cette dernière vague et 23.1% sur l’ensemble de l’année 2025, NGroup confirme sa position de premier groupe radio privé en Belgique francophone.
Avec 16.1% de part de marché et malgré un recul par rapport au résultat précédent, Nostalgie Belgique devance nettement ses concurrents et demeure la seule radio à franchir le cap symbolique des 1.4 million d’auditeurs en audience totale. Une performance qui s’inscrit dans la durée puisque Nostalgie occupe solidement la première place des audiences depuis 2018.
Chaque jour, 451 178 auditeurs choisissent Nostalgie et lui consacrent en moyenne 02h51 d’écoute. "Une fidélité remarquable qui témoigne de la puissance de la marque et de la qualité de sa programmation" indique un communiqué. Les rendez-vous forts participent également pleinement à cette dynamique, à l’image du 16/19 de Ann-Lo et Julien, leader sur sa tranche.

"Ce succès, nous le devons au travail de précision de nos équipes de passionnés, mais aussi et surtout à notre format musical qui résonne plus que jamais avec les attentes du public. Dans le contexte actuel, la musique de Nostalgie rassemble et rassure toutes les générations. Les auditrices et les auditeurs qui nous font le plaisir de nous écouter chaque jours viennent y chercher des repères, des émotions sincères ainsi qu’une proximité réelle où l’authenticité est la règle. Toute l’équipe de Nostalgie est très reconnaissante de ces résultats. Ils confirment que rester vrais, proches et fidèles à ce que nous sommes est la meilleure manière de continuer à accompagner les belges francophones au quotidien" a indiqué Jean-François Pottier, directeur des programmes de la station de NGoup.
Olivier et Isa animent la matinale de Nostalgie Belgique. Chaque jour, la station est écoutée par 451 178 auditeurs © Quentin Descotte
Les audiences de Nostalgie+ en hausse

Pour être probants, les résultats CIM doivent être calculés sur plusieurs vagues. Nostalgie ne se contente pas de dominer la plus récente. Sur le cumul des trois dernières vagues, qui correspond à l’année 2025, Nostalgie réalise le meilleur résultat de son histoire avec un score leader de 17.2% de PDM.
De son côté, Nostalgie+, la petite sœur au positionnement vintage, poursuit sa progression. La station gagne 0.3 point pour atteindre 1,5% de PDM et voit sa durée d’écoute augmenter de plus de 30 minutes pour culminer à 152 minutes. En combinant les audiences de Nostalgie et de Nostalgie+, la marque Nostalgie totalise 18.7% de parts de marché, un gage incontestable de son impact dans le paysage audio belge et de sa capacité à toucher des publics complémentaires.

Une tendance clairement positive pour NRJ

Mike, Coco, Jeff et Julien : une partie de l'équipe de NRJ Belgique. La marque NRJ dans son ensemble atteint désormais 5.8% de PDM
La station progresse de 0.6 point et atteint 4.9% de part de marché. Elle est la seule radio musicale jeune à enregistrer une croissance sur cette vague. Les rendez-vous phares confirment cette montée en puissance : la matinale signe un solide 5.7% et Le drive de Mike et son équipe se stabilise à 6.1%. NRJ+, dédiée aux hits des années 90 et 2000, stabilise sa part de marché à 0.9%. En Belgique, la marque NRJ dans son ensemble atteint ainsi 5.8% de PDM, en progression par rapport à la vague précédente.
"À travers le CIM Audio Time et cette dernière vague CIM RAM, un constat s’impose : malgré la diversification des usages audio, le direct demeure central et NRJ confirme sa force sur les publics jeunes, tandis que NRJ+ s’installe progressivement sur des cibles adultes. Cette complémentarité est un choix stratégique assumé. La famille NRJ passe de 5.2 à 5.8. Cette dynamique valide notre stratégie de rentrée et renforce notre ambition pour 2026" a expliqué Nicolas Fadeur, directeur des programmes NRJ et NRJ+.

