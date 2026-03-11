La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 11 Mars 2026 - 11:30

Helena animera "Hélé fait son show" sur NRJ Belgique


Ce dimanche 15 mars à 20h, Helena animera une émission spéciale sur NRJ intitulée "Hélé fait son show". Pendant deux heures, l’artiste belge sera seule aux commandes de l’antenne. Programmation musicale, échanges avec les auditeurs et confidences personnelles rythmeront ce rendez-vous inédit imaginé autour de son univers.



Pour cette émission spéciale, la station lui confie la réalisation éditoriale de la soirée. NRJ indique lui offrir une carte blanche afin de concevoir le contenu de "Hélé fait son show". Helena choisira ainsi chaque titre diffusé à l’antenne. Elle partagera les morceaux qui ont marqué son parcours et dévoilera les chansons qui l’accompagnent aujourd’hui. L’artiste interagira également avec les auditeurs au cours de l’émission. Ces échanges seront ponctués d’anecdotes personnelles, de souvenirs de carrière et de confidences. Les auditeurs peuvent déjà laisser un message et tenter de participer à l’émission en direct via la plateforme proposée par NRJ.
La station indique que devenir animatrice sur NRJ faisait partie de ses ambitions de jeunesse. Le 15 mars, l’artiste réalisera ce projet en animant elle-même l’émission "Hélé fait son show".

Tags : Belgique, émission spéciale, NGroup, NRJ Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


