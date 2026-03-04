Le 9 mars, Fun Radio Belgique déploie "Fun Radio MIX"

Fun Radio Belgique lancera sa nouvelle webradio intitulée "Fun Radio MIX". Cette initiative marque une étape supplémentaire dans le développement digital de la station. Positionnée comme une extension audio à part entière, cette nouvelle offre proposera en continu les meilleurs DJ sets diffusés sur Fun Radio Belgique. Avec “FUN Radio MIX”, la station renforce son ancrage dans l’univers électro et confirme son positionnement comme la radio numéro 1 sur la Dance en Belgique. La programmation repose sur un flux exclusivement dédié aux mixes, conçu pour une écoute sans interruption.

Mise à jour chaque semaine, cette nouvelle radio digitale diffusera des sets exclusifs, les performances des DJ résidents FUN Radio ainsi que des mixes signés par des DJs internationaux tels que R3hab, Timmy Trumpet, Sam Feldt, Nicky Romero, Don Diablo et W&W.