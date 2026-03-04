La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 4 Mars 2026 - 07:50

Le 9 mars, Fun Radio Belgique déploie "Fun Radio MIX"


Notez


À l’occasion du World DJ Day, ce lundi 9 mars, Fun Radio Belgique lancera "Fun Radio MIX", une nouvelle webradio diffusant en continu les meilleurs DJ sets entendus à l’antenne. Accessible sur l’application FUN Radio BE, funradio.be et Radioplayer, cette offre 24h/24 s’inscrit dans la stratégie digitale de la station.



Vous aimerez aussi
Fun Radio Belgique lancera sa nouvelle webradio intitulée "Fun Radio MIX". Cette initiative marque une étape supplémentaire dans le développement digital de la station. Positionnée comme une extension audio à part entière, cette nouvelle offre proposera en continu les meilleurs DJ sets diffusés sur Fun Radio Belgique. Avec “FUN Radio MIX”, la station renforce son ancrage dans l’univers électro et confirme son positionnement comme la radio numéro 1 sur la Dance en Belgique. La programmation repose sur un flux exclusivement dédié aux mixes, conçu pour une écoute sans interruption.
Mise à jour chaque semaine, cette nouvelle radio digitale diffusera des sets exclusifs, les performances des DJ résidents FUN Radio ainsi que des mixes signés par des DJs internationaux tels que R3hab, Timmy Trumpet, Sam Feldt, Nicky Romero, Don Diablo et W&W.

La station inscrit ce lancement dans une stratégie digitale assumée. "Avec "Fun Radio Mix" nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie digitale. Nous proposons une expérience 100 % mix, 24h/24, pensée pour une génération qui consomme la musique sans interruption et sans compromis" a indiqué Lloyd Byloos, Directeur général de Fun Radio Belgique.

Tags : Belgique, Fun Radio, Fun Radio Belgique, Lloyd Byloos, musique, webradio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication