La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 20 Février 2026 - 08:25

France Inter lance "Mon tout petit France Inter" pour les 2-6 ans


Notez


France Inter annonce le lancement de "Mon tout petit France Inter", une nouvelle radio numérique dédiée aux 2-6 ans, accessible sur l’application et le site Radio France. Après "Mon petit France Inter", lancé en octobre 2025 pour les 6-12 ans et déjà fort de plus d’un million d’écoutes, la station élargit son offre audio jeunesse.



Vous aimerez aussi

France Inter officialise le lancement de "Mon tout petit France Inter", présenté comme "le nouvel éveil sonore des 2-6 ans". Cette nouvelle radio numérique s’inscrit dans la continuité de "Mon petit France Inter", lancée en octobre 2025 à destination des 6-12 ans, qui cumule déjà plus d’un million d’écoutes. Avec cette extension, France Inter couvre désormais un spectre élargi de l’audience jeunesse, des 2-6 ans aux 6-12 ans, en structurant une offre spécifiquement pensée pour l’écoute audio.
Accessible sur l’application et le site Radio France au sein de l’espace "Mon petit France Inter", cette nouvelle proposition s’inscrit dans un environnement numérique maîtrisé. Elle se présente comme un espace 100% gratuit, sans publicité et sans algorithme, conçu pour offrir aux parents une alternative de confiance aux écrans et accompagner les premiers usages audio des plus jeunes.


Une programmation structurée selon les temps d’écoute

La programmation de "Mon tout petit France Inter" est pensée pour s’adapter à la capacité d’attention des 2-6 ans. L’antenne distingue des heures d’éveil et des heures calmes, correspondant aux rythmes quotidiens des enfants. Les heures d’éveil proposent des contenus destinés à stimuler la curiosité, avec notamment "Bestioles", "Les aventures d’Octave et Mélo" proposées par France Musique, "L’Oreille en colimaçon" également issue de France Musique, ainsi que la nouvelle série "Mini-vulgaire" de Marine Baousson.
Les heures calmes, associées aux moments de sieste ou de coucher, installent une ambiance apaisante pour accompagner les rituels du soir. On y retrouve notamment "Une histoire et Oli", "Toudou" et "Cache-cache", nouvelle série de Zoé Varier. 


Une place centrale donnée à la musique dans l’éveil sensoriel

La musique constitue un axe fort de la station. La programmation intègre des univers variés comprenant du jazz, du classique ainsi qu’une sélection spécifique de comptines et de chansons d’Aldebert. Elle propose également les musiques des œuvres de Miyazaki, des génériques de Disney et celles du Soldat Rose. Cette diversité musicale est pensée pour favoriser l’éveil sensoriel dans un cadre exclusivement audio.
Avec "Mon tout petit France Inter", France Inter consolide une stratégie audio numérique dédiée aux publics jeunesse. L’offre couvre désormais deux tranches d’âge distinctes, les 2-6 ans et les 6-12 ans, avec pour point d’appui une radio numérique lancée en octobre 2025 et ayant déjà dépassé le million d’écoutes.


Tags : France Inter, Mon Petit France Inter, Radio France, webradio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication