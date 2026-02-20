France Inter lance "Mon tout petit France Inter" pour les 2-6 ans

France Inter officialise le lancement de "Mon tout petit France Inter", présenté comme "le nouvel éveil sonore des 2-6 ans". Cette nouvelle radio numérique s’inscrit dans la continuité de "Mon petit France Inter", lancée en octobre 2025 à destination des 6-12 ans, qui cumule déjà plus d’un million d’écoutes. Avec cette extension, France Inter couvre désormais un spectre élargi de l’audience jeunesse, des 2-6 ans aux 6-12 ans, en structurant une offre spécifiquement pensée pour l’écoute audio.

Accessible sur l’application et le site Radio France au sein de l’espace "Mon petit France Inter", cette nouvelle proposition s’inscrit dans un environnement numérique maîtrisé. Elle se présente comme un espace 100% gratuit, sans publicité et sans algorithme, conçu pour offrir aux parents une alternative de confiance aux écrans et accompagner les premiers usages audio des plus jeunes.

