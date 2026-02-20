France Inter lance "Mon tout petit France Inter" pour les 2-6 ans

-
"Partir" le podcast touristique d’ICI revient avec cinq nouveaux épisodes
-
De ICI Nord à ICI Maine, cartographie des performances numériques du réseau ICI
-
FIP Cultes prend la tête des webradios françaises dès son lancement
-
France Culture enregistre 28.5 millions d’écoutes à la demande en janvier
-
"Radio Ready" veut garantir l’accès à la radio dans les voitures connectées
France Inter officialise le lancement de "Mon tout petit France Inter", présenté comme "le nouvel éveil sonore des 2-6 ans". Cette nouvelle radio numérique s’inscrit dans la continuité de "Mon petit France Inter", lancée en octobre 2025 à destination des 6-12 ans, qui cumule déjà plus d’un million d’écoutes. Avec cette extension, France Inter couvre désormais un spectre élargi de l’audience jeunesse, des 2-6 ans aux 6-12 ans, en structurant une offre spécifiquement pensée pour l’écoute audio.
Accessible sur l’application et le site Radio France au sein de l’espace "Mon petit France Inter", cette nouvelle proposition s’inscrit dans un environnement numérique maîtrisé. Elle se présente comme un espace 100% gratuit, sans publicité et sans algorithme, conçu pour offrir aux parents une alternative de confiance aux écrans et accompagner les premiers usages audio des plus jeunes.
Une programmation structurée selon les temps d’écoute
La programmation de "Mon tout petit France Inter" est pensée pour s’adapter à la capacité d’attention des 2-6 ans. L’antenne distingue des heures d’éveil et des heures calmes, correspondant aux rythmes quotidiens des enfants. Les heures d’éveil proposent des contenus destinés à stimuler la curiosité, avec notamment "Bestioles", "Les aventures d’Octave et Mélo" proposées par France Musique, "L’Oreille en colimaçon" également issue de France Musique, ainsi que la nouvelle série "Mini-vulgaire" de Marine Baousson.
Les heures calmes, associées aux moments de sieste ou de coucher, installent une ambiance apaisante pour accompagner les rituels du soir. On y retrouve notamment "Une histoire et Oli", "Toudou" et "Cache-cache", nouvelle série de Zoé Varier.
Une place centrale donnée à la musique dans l’éveil sensoriel
La musique constitue un axe fort de la station. La programmation intègre des univers variés comprenant du jazz, du classique ainsi qu’une sélection spécifique de comptines et de chansons d’Aldebert. Elle propose également les musiques des œuvres de Miyazaki, des génériques de Disney et celles du Soldat Rose. Cette diversité musicale est pensée pour favoriser l’éveil sensoriel dans un cadre exclusivement audio.
Avec "Mon tout petit France Inter", France Inter consolide une stratégie audio numérique dédiée aux publics jeunesse. L’offre couvre désormais deux tranches d’âge distinctes, les 2-6 ans et les 6-12 ans, avec pour point d’appui une radio numérique lancée en octobre 2025 et ayant déjà dépassé le million d’écoutes.