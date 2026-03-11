franceinfo et Bayard Jeunesse lancent la 3e saison de "J’apprends l’info !"

Le premier rendez-vous de cette nouvelle saison est intitulé "franceinfo junior Okapi" : "Les fake news vont-elles prendre le pouvoir ?". Il se déroulera de 10h30 à 11h15 au Studio 104 et en streaming et s’adressera aux élèves du CM2 à la 3e. Dans un contexte marqué par l’essor de l’intelligence artificielle et par la circulation accrue de contenus trompeurs, notamment lors des périodes électorales, le webinaire proposera d’analyser la fabrication et la diffusion des fausses informations. Les intervenants aborderont les risques associés à leur propagation ainsi que les méthodes permettant de développer un regard critique face aux contenus diffusés.

Le même jour, un second webinaire intitulé "Salut l’info ! Le direct" : "Déjouer les fake news" sera proposé de 14h00 à 14h45 au Studio 104 et en streaming. Cette session sera destinée aux élèves des cycles 2 et 3.

