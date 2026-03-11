franceinfo et Bayard Jeunesse lancent la 3e saison de "J’apprends l’info !"

-
Les deux premières saisons ont permis à 275 000 élèves de se glisser dans la peau d’un journaliste et d’apprendre à décrypter les fausses informations ou les images qui les entourent. En 2026, les deux partenaires poursuivent ce dispositif destiné aux jeunes publics et au corps enseignant, avec une nouvelle série de webinaires et des outils pédagogiques conçus pour les élèves âgés de 7 à 15 ans. Le programme s’inscrit dans la continuité des initiatives menées par la radio d’information du groupe Radio France pour sensibiliser les plus jeunes aux mécanismes de l’information et de la désinformation. L’objectif reste d’apporter des clés de compréhension autour de la fabrication de l’information et de son analyse critique, en s’appuyant notamment sur des formats audio et des échanges avec des journalistes.
Un lancement le 24 mars à la Maison de la Radio
La saison 3 sera lancée le mardi 24 mars 2026 à l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’École. Deux webinaires gratuits et interactifs consacrés aux fausses informations seront organisés ce jour-là. Les rendez-vous seront proposés en format hybride. Les élèves pourront assister aux échanges en présentiel au Studio 104 de la Maison de la Radio ou participer en streaming depuis leurs classes partout en France. Le dispositif permettra ainsi d’associer présence physique et diffusion numérique afin de toucher un public scolaire plus large.
Lors de cette première journée, les participants seront invités à explorer les mécanismes de diffusion des "fake news", à identifier les informations trompeuses et à dialoguer avec des professionnels de l’information.
Les fake news et de l’intelligence artificielle
Le premier rendez-vous de cette nouvelle saison est intitulé "franceinfo junior Okapi" : "Les fake news vont-elles prendre le pouvoir ?". Il se déroulera de 10h30 à 11h15 au Studio 104 et en streaming et s’adressera aux élèves du CM2 à la 3e. Dans un contexte marqué par l’essor de l’intelligence artificielle et par la circulation accrue de contenus trompeurs, notamment lors des périodes électorales, le webinaire proposera d’analyser la fabrication et la diffusion des fausses informations. Les intervenants aborderont les risques associés à leur propagation ainsi que les méthodes permettant de développer un regard critique face aux contenus diffusés.
Le même jour, un second webinaire intitulé "Salut l’info ! Le direct" : "Déjouer les fake news" sera proposé de 14h00 à 14h45 au Studio 104 et en streaming. Cette session sera destinée aux élèves des cycles 2 et 3.
Deux autres sessions prévues en 2026
Au-delà de ce lancement du 24 mars, deux autres rendez-vous sont déjà programmés pour la troisième saison de "J’apprends l’info !". Les prochaines sessions auront lieu le mardi 29 septembre 2026 et le mardi 8 décembre 2026.
Ces nouveaux webinaires prolongeront le dispositif pédagogique développé par franceinfo et Bayard Jeunesse autour de l’éducation à l’information. Le programme vise à familiariser les élèves avec les pratiques journalistiques et à renforcer leur compréhension des mécanismes de production et de diffusion de l’information, notamment à travers des formats associant radio, échanges en direct et diffusion numérique.