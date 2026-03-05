NRJ lance la 3e saison de son "CastingNRJ" sur TikTok

La sélection sera réalisée par un jury NRJ composé des équipes de la radio. Le gagnant sera choisi à l’issue du processus de sélection. La récompense associée au concours consiste en la possibilité d’animer sa propre émission sur NRJ dès la rentrée. Le résultat du concours sera annoncé le 8 juin 2026 directement à l’antenne de la station. Cette annonce marquera la conclusion de la 3ème saison du "#CastingNRJ".

Les précédentes éditions du concours ont déjà conduit à l’intégration de nouveaux talents à l’antenne. Mattéo et Nathan ont notamment remporté le "#CastingNRJ" lors des saisons précédentes et sont devenus animateurs sur NRJ.