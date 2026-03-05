La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 5 Mars 2026 - 06:55

NRJ lance la 3e saison de son "CastingNRJ" sur TikTok


NRJ annonce le lancement de la 3e saison du "CastingNRJ" sur TikTok. Le concours invite les candidats à publier une vidéo de 20 secondes minimum pour tenter de devenir animateur sur la station. L’opération est ouverte dès aujourd’hui et jusqu’au 30 avril 2026. Le gagnant sera annoncé le 8 juin 2026 à l’antenne de NRJ.


NRJ lance une nouvelle édition de son concours de recrutement d’animateurs radio sur la plateforme TikTok. Baptisée "#CastingNRJ", l’opération revient pour une 3e saison après avoir enregistré plus de 10 millions de vues lors des éditions précédentes. La station invite les candidats à publier une vidéo sur leur compte TikTok en utilisant le hashtag "#CastingNRJ".
Ce dispositif permet à la radio d’identifier de nouveaux talents susceptibles d’intégrer son antenne. Le concours est ouvert dès aujourd’hui et restera accessible jusqu’au 30 avril 2026. NRJ indique que l’objectif de cette initiative est de dénicher un futur animateur radio en s’appuyant sur les usages numériques et sur les formats vidéo courts diffusés sur les plateformes sociales.


Une participation ouverte via une vidéo de 20 secondes minimum

Pour participer, les candidats doivent publier une vidéo de présentation en mode animateur radio sur leur compte TikTok. La vidéo doit avoir une durée de 20 secondes minimum et être accompagnée du hashtag "#CastingNRJ". Les participants doivent ensuite finaliser leur inscription directement sur la plateforme.
Les formats proposés peuvent prendre différentes formes éditoriales proches des contenus radiophoniques. Les candidats peuvent par exemple proposer une chronique, une rubrique, un extrait d’émission ou un concept créatif. Le principe consiste à permettre aux participants de présenter leur capacité à incarner un format radio et à proposer un contenu susceptible d’être diffusé à l’antenne.


Une sélection par les équipes de la radio

La sélection sera réalisée par un jury NRJ composé des équipes de la radio. Le gagnant sera choisi à l’issue du processus de sélection. La récompense associée au concours consiste en la possibilité d’animer sa propre émission sur NRJ dès la rentrée. Le résultat du concours sera annoncé le 8 juin 2026 directement à l’antenne de la station. Cette annonce marquera la conclusion de la 3ème saison du "#CastingNRJ".
Les précédentes éditions du concours ont déjà conduit à l’intégration de nouveaux talents à l’antenne. Mattéo et Nathan ont notamment remporté le "#CastingNRJ" lors des saisons précédentes et sont devenus animateurs sur NRJ.

Tags : animatreur, casting, NRJ, NRJ Group, TikTok



