RadioKing structure son offre pour les radios professionnelles

RadioKing Pro Solutions s’articule autour de trois domaines clés. Le premier, "Streaming & Diffusion", repose sur un CDN scalable, résilient et monétisable, conçu pour supporter des audiences importantes tout en garantissant une qualité constante de diffusion.

Le deuxième pilier, "Visibilité & Applications", propose la création de sites web et d’applications mobiles personnalisables, modernes et évolutifs, avec pour objectif de renforcer la présence numérique des radios et de toucher leurs communautés d’auditeurs là où elles se trouvent. Enfin, le troisième volet, "Analytics & Audience", est dédié à la mesure et l’analyse des comportements d’écoute. RadioKing met en avant un outil avancé d’analytics pensé pour aider les radios à comprendre leurs données d’audience et à activer des leviers concrets sur leur présence digitale.

