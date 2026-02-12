RadioKing structure son offre pour les radios professionnelles

Face à l’évolution rapide des habitudes d’écoute, les radios professionnelles doivent désormais répondre à une consommation majoritairement digitale, en particulier sur mobile. C’est dans ce contexte que RadioKing, plateforme française spécialisée dans la radio digitale depuis près de quinze ans, déploie une nouvelle offre dédiée aux professionnels du secteur : RadioKing Pro Solutions.
Cette gamme vise à apporter des réponses concrètes et techniques aux enjeux actuels des radios : une diffusion fiable et scalable, une visibilité accrue sur mobile, et une analyse affinée de l’audience. Trois leviers considérés aujourd’hui comme essentiels dans le pilotage de la stratégie numérique des antennes.
Une offre structurée en trois volets pour les radios
RadioKing Pro Solutions s’articule autour de trois domaines clés. Le premier, "Streaming & Diffusion", repose sur un CDN scalable, résilient et monétisable, conçu pour supporter des audiences importantes tout en garantissant une qualité constante de diffusion.
Le deuxième pilier, "Visibilité & Applications", propose la création de sites web et d’applications mobiles personnalisables, modernes et évolutifs, avec pour objectif de renforcer la présence numérique des radios et de toucher leurs communautés d’auditeurs là où elles se trouvent. Enfin, le troisième volet, "Analytics & Audience", est dédié à la mesure et l’analyse des comportements d’écoute. RadioKing met en avant un outil avancé d’analytics pensé pour aider les radios à comprendre leurs données d’audience et à activer des leviers concrets sur leur présence digitale.
Déjà adoptée par des groupes majeurs de la radio
Lancée officiellement le 4 février 2026, l’offre RadioKing Pro Solutions a d’ores et déjà séduit plusieurs groupes radiophoniques. Le Groupe NRJ, avec ses antennes NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons, utilise les modules de streaming développés dans le cadre de cette offre. De son côté, Radio Nova a signé avec RadioKing pour la conception de sa nouvelle application mobile.
Ces premiers partenariats illustrent l’adéquation des services proposés avec les besoins réels des acteurs du secteur, notamment en matière de diffusion en ligne et de développement mobile.
Une feuille de route orientée radio et audio digital
Les déploiements des modules Streaming et Analytics sont prévus au cours du premier semestre 2026. RadioKing annonce également une roadmap technique ambitieuse qui prévoit l’ajout progressif de plusieurs fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Parmi elles : le traitement de son, le réencodage en temps réel, des modules personnalisables pour les supports mobiles et web, ou encore l’enrichissement des données d’audience couplé à l’envoi instantané d’insights clés.
Avec cette nouvelle offre, RadioKing renforce son positionnement dans le paysage de l’audio digital et s’adresse spécifiquement aux radios professionnelles en recherche de solutions techniques intégrées, capables de suivre l’évolution constante des usages.