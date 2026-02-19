La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
La mécanique des ondes courtes expliquée sur RFI


Notez


Diffusée le 14 février dernier, la dernière émission de "L’atelier des médias" sur RFI s’intéresse aux ondes courtes. Entre infrastructure de diffusion, coordination internationale des fréquences, enjeux géopolitiques et innovation numérique avec le DRM, l’épisode analyse la place actuelle de la haute fréquence dans l’écosystème radio mondial.


Steven Jambot est le producteur de "L’atelier des médias", émission diffusée chaque samedi sur RFI et disponible sur les plateformes. Cet épisode replace la haute fréquence dans une réflexion plus large sur les complémentarités entre diffusion broadcast internationale et distribution audio numérique.
À l’heure du numérique généralisé, "L’atelier des médias" a consacré son émission du 14 février aux Ondes Courtes. En écho à la Journée mondiale de la radio, le programme rest notamment revenu sur une table ronde organisée le 31 janvier dernier lors du festival Longueur d’ondes à Brest. L’émission a donné à entendre des extraits choisis de cette rencontre consacrée à la shortwave, ou OC, dans un contexte où la diffusion internationale conserve des spécificités techniques et stratégiques distinctes des réseaux IP.
Depuis le centre émetteur de TDF près d’Issoudun, à Saint-Aoustrille et ses alentours en région Centre, 12 antennes géantes ALLISS de 80 mètres de haut assurent la diffusion des programmes de RFI en ondes courtes. 

Ces installations exploitent les ondes décamétriques comprises entre 3 et 30 MHz. Contrairement à la FM dont la portée dépasse rarement 70 kilomètres, les ondes courtes utilisent l’ionosphère comme surface de rebond. Par bonds successifs, les signaux parcourent des milliers de kilomètres et permettent de cibler des zones jusqu’à 15 000 km de distance. Cette infrastructure est présentée comme l’une des plus performantes au monde pour la diffusion internationale.

HFCC et coordination mondiale des fréquences

La gestion des fréquences en haute fréquence repose sur une coordination internationale structurée. Deux fois par an, les grands diffuseurs mondiaux, Américains, Chinois, Russes, Japonais et Français notamment, représentant des radios comme BBC, VOA, DW, NHK et KBS, se réunissent au sein de la HFCC, High Frequency Coordination Conference. L’objectif est d’établir des plans de fréquences et d’éviter les brouillages. Jérôme Hirigoyen, directeur du développement et des radios internationales chez TDF, évoque des "accords entre gentlemen" destinés à garantir la clarté des signaux.
Dans un contexte de tensions internationales, la haute fréquence retrouve une dimension stratégique. Si un satellite peut être brouillé par une antenne au sol, neutraliser totalement des émissions en ondes courtes s’avère extrêmement complexe et coûteux.

DRM et DRM Cast : évolution numérique de la shortwave

L’innovation technologique s’inscrit également dans le champ des ondes courtes à travers la norme DRM, Digital radio mondiale. Ce format numérique améliore la qualité audio, réduit la consommation d’énergie de 30 à 40% et permet la transmission de données comme des images ou des textes. RFI et TDF expérimentent le projet DRM Cast, conçu comme un "serveur de podcasts". Le dispositif repose sur un boîtier autonome couplé à un panneau solaire, capable de capter un signal DRM, de stocker les données reçues et de les redistribuer en WiFi. Dans un camp de réfugiés ou une zone sans internet, les utilisateurs peuvent ainsi télécharger gratuitement des contenus sur leur smartphone.



Tags : diffusion, OC, Ondes Courtes, RFI, signal



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


