La mécanique des ondes courtes expliquée sur RFI

À l’heure du numérique généralisé, "L’atelier des médias" a consacré son émission du 14 février aux Ondes Courtes. En écho à la Journée mondiale de la radio, le programme rest notamment revenu sur une table ronde organisée le 31 janvier dernier lors du festival Longueur d’ondes à Brest. L’émission a donné à entendre des extraits choisis de cette rencontre consacrée à la shortwave, ou OC, dans un contexte où la diffusion internationale conserve des spécificités techniques et stratégiques distinctes des réseaux IP.

Depuis le centre émetteur de TDF près d’Issoudun, à Saint-Aoustrille et ses alentours en région Centre, 12 antennes géantes ALLISS de 80 mètres de haut assurent la diffusion des programmes de RFI en ondes courtes.