Shure adapte son expertise studio à la mobilité avec le MV88 USB-C

Le nouveau Shure MV88 USB-C, dévoilé en janvier 2025 à l’occasion du CES de Las Vegas, vient enrichir la gamme de microphones destinés aux usages professionnels en mobilité. Compact, sans batterie à gérer, et dépourvu de tout appairage, ce modèle s’adresse aux journalistes radio, reporters et créateurs de contenus audio désireux de bénéficier d’une solution de prise de son immédiate et stable. Grâce à son connecteur USB-C, il se branche directement sur smartphone ou tablette, qu’ils soient sous Android ou iOS, pour des enregistrements sans configuration préalable.
Le Shure MV88 USB-C est une solution prête à l’emploi permettant d’enregistrer une interview, un micro-trottoir, une répétition ou un reportage en extérieur, sans autre matériel.
Le Shure MV88 USB-C est une solution prête à l’emploi permettant d’enregistrer une interview, un micro-trottoir, une répétition ou un reportage en extérieur, sans autre matériel.
L’utilisateur peut ainsi se concentrer sur la production de contenu, avec une restitution sonore jugée propre, professionnelle et fiable, dès la première utilisation. La suppression des bruits parasites et la gestion automatique du gain grâce au mode Auto Level facilitent la captation dans des environnements variés. À la sortie de boîte, le micro est livré avec une bonnette, un étui de transport, un guide de démarrage et une notice de sécurité. Le tout pour un prix de vente conseillé de 169 euros.
Une personnalisation avancée pour les utilisateurs expérimentés
Outre son accessibilité immédiate, le MV88 USB-C propose un ensemble complet d’outils audio avancés via les applications MOTIV Video, MOTIV Audio (mobile) et MOTIV Mix (ordinateur). Il offre quatre directivités (stéréo ajustable, cardioïde, bidirectionnelle, mid-side) ainsi que cinq préréglages adaptés aux différents contextes de captation. Les professionnels de l’audio peuvent également ajuster manuellement le gain, utiliser un égaliseur 5 bandes, un limiteur, un compresseur ou un filtre coupe-bas, dans des environnements de production rapide ou de reportage long format.
Une réponse aux besoins des professionnels
Conçu pour fonctionner sans latence ni contrainte logistique, le MV88 USB-C intègre des traitements audio comparables à ceux des modèles de studio MV7+ et MV6, dans un format de poche. Il s’inscrit dans une démarche d’écosystème "mobile first", pensée pour les usages radio modernes, la production de podcasts ou les formats courts en mobilité.
Selon Eduardo Valdes, Associate Vice President of Global Marketing and Product Management chez Shure, "il leur suffit de connecter le MV88 directement à leur appareil via le port USB-C et démarrer l’enregistrement pour obtenir instantanément, et où qu’ils soient, un rendu sonore professionnel de très haute qualité".
