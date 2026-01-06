Shure adapte son expertise studio à la mobilité avec le MV88 USB-C

Le nouveau Shure MV88 USB-C, dévoilé en janvier 2025 à l’occasion du CES de Las Vegas, vient enrichir la gamme de microphones destinés aux usages professionnels en mobilité. Compact, sans batterie à gérer, et dépourvu de tout appairage, ce modèle s’adresse aux journalistes radio, reporters et créateurs de contenus audio désireux de bénéficier d’une solution de prise de son immédiate et stable. Grâce à son connecteur USB-C, il se branche directement sur smartphone ou tablette, qu’ils soient sous Android ou iOS, pour des enregistrements sans configuration préalable.

Le Shure MV88 USB-C est une solution prête à l’emploi permettant d’enregistrer une interview, un micro-trottoir, une répétition ou un reportage en extérieur, sans autre matériel.