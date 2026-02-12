Embouteillages : le carburant secret de l’audience radio

Les chiffres de TomTom montrent que la congestion est maximale aux heures de pointe, précisément celles où la radio performe le mieux : le matin et en fin d’après-midi. Dans des villes comme Lyon ou Paris, où la vitesse moyenne descend parfois sous les 22 km/h, l’automobiliste est captif. Il cherche de l’info trafic, de la musique, de la compagnie. La radio coche toutes les cases. C’est aussi dans ces moments que la radio locale joue pleinement son rôle : infos circulation en temps réel, météo, alertes travaux, déviations. À Rouen, 7ᵉ ville la plus embouteillée de France, les conducteurs passent plus de trois jours par an bloqués dans le trafic. Autant de rendez-vous quotidiens avec les antennes locales, qui deviennent des outils d’utilité publique autant que de divertissement.

Pour les annonceurs, cette situation est loin d’être anodine. Une audience captive, régulière et géographiquement ciblée représente une valeur publicitaire forte. Les bouchons, s’ils nuisent à la mobilité, renforcent mécaniquement l’impact du média radio.