RFI România distinguée par l’Union des journalistes roumains

Dan Constantin, président de l'UZPR, a salué "un nouveau projet pour l'espace informationnel en Roumanie et une approche très équilibrée en termes de sélection et de présentation des sujets".

En recevant le Prix au nom de RFI România, la présentatrice de l'émission Lina Grâu et le rédacteur en chef Ovidiu Nahoi ont déclaré que "Moldova Zoom est un pont entre la Roumanie et la République de Moldavie, qui s'attache à délivrer quotidiennement une information de terrain, fondée sur les faits et vérifiée. L'émission s'inscrit dans l'engagement régional de RFI România, dont la rédaction constitue aujourd'hui un hub de France Médias Monde en Europe centrale et orientale, au sein duquel sont aussi présentes les rédactions de RFI en ukrainien et de ENTR en roumain".