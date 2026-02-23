La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 23 Février 2026 - 07:40

RFI România distinguée par l’Union des journalistes roumains


L'émission "Moldova Zoom", lancée en août dernier sur RFI România, a reçu le 16 février à Bucarest le Prix d’Excellence en journalisme dans la catégorie radio, décerné par l'Union des journalistes professionnels de Roumanie (UZPR). L'émission "Moldova Zoom" est diffusée du lundi au vendredi à 10h15.



Dan Constantin, président de l'UZPR, a salué "un nouveau projet pour l'espace informationnel en Roumanie et une approche très équilibrée en termes de sélection et de présentation des sujets".
En recevant le Prix au nom de RFI România, la présentatrice de l'émission Lina Grâu et le rédacteur en chef Ovidiu Nahoi ont déclaré que "Moldova Zoom est un pont entre la Roumanie et la République de Moldavie, qui s'attache à délivrer quotidiennement une information de terrain, fondée sur les faits et vérifiée. L'émission s'inscrit dans l'engagement régional de RFI România, dont la rédaction constitue aujourd'hui un hub de France Médias Monde en Europe centrale et orientale, au sein duquel sont aussi présentes les rédactions de RFI en ukrainien et de ENTR en roumain".

"Moldova Zoom" est la seule émission quotidienne dans le paysage audiovisuel roumain consacrée à l'actualité de la République de Moldavie. En République de Moldavie, RFI România est diffusée en FM sur la fréquence 107.3 MHz.

Tags : Prix, RFI, RFI România, Roumanie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


