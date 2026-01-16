Radio Ados et Radio Laser font entendre une autre idée du vivre-ensemble

Cette reconnaissance souligne l’impact du média radio, ici mobilisé comme levier éducatif, citoyen et inclusif. À l’IME Hallouvry, la radio est conçue comme un outil transversal, à la croisée des axes pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques, portés respectivement par Anne-Marie Capitaine, Lucie Berthou et Lucille Drouin.
Le projet primé repose sur la série de podcasts intitulée "Et si on vivait ensemble ?". À travers cette production sonore, les jeunes ont été amenés à s’approprier les principes de la laïcité et de la liberté d’expression, deux piliers de la République. Cette démarche s’est construite en interaction avec la Ligue de l’Enseignement (Fédération d’Ille-et-Vilaine), dans un contexte mémoriel fort, propice à l’exploration et à la mise en débat de ces notions fondamentales.
La parole des jeunes portée par l’audio
Ce projet est le fruit de dix années de travail, impulsé et accompagné par Pierre-Louis Dupret, membre de Radio Laser. Sa démarche repose sur une conviction : croire en la valeur de chacun et rendre visibles, par la radio, des jeunes souvent absents de la scène citoyenne. L’approche partenariale et inclusive adoptée depuis une décennie illustre l’utilité sociale de la radio lorsqu’elle s’appuie sur une dynamique territoriale.