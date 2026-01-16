Radio Ados et Radio Laser font entendre une autre idée du vivre-ensemble

Cette reconnaissance souligne l’impact du média radio, ici mobilisé comme levier éducatif, citoyen et inclusif. À l’IME Hallouvry, la radio est conçue comme un outil transversal, à la croisée des axes pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques, portés respectivement par Anne-Marie Capitaine, Lucie Berthou et Lucille Drouin.

Le projet primé repose sur la série de podcasts intitulée "Et si on vivait ensemble ?". À travers cette production sonore, les jeunes ont été amenés à s’approprier les principes de la laïcité et de la liberté d’expression, deux piliers de la République. Cette démarche s’est construite en interaction avec la Ligue de l’Enseignement (Fédération d’Ille-et-Vilaine), dans un contexte mémoriel fort, propice à l’exploration et à la mise en débat de ces notions fondamentales.

