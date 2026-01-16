La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 16 Janvier 2026 - 07:40

Radio Ados et Radio Laser font entendre une autre idée du vivre-ensemble


Notez


Remis par le ministère de l’Intérieur, le Prix de la Laïcité 2025 récompense la Junior Association Radio Ados (IME Hallouvry à Chantepie) et Radio Laser (Guichen). À travers la production de podcasts, ces jeunes ont questionné la laïcité et la liberté d’expression, démontrant l’impact pédagogique et citoyen de la radio et de l’audio.



Vous aimerez aussi

Cette reconnaissance souligne l’impact du média radio, ici mobilisé comme levier éducatif, citoyen et inclusif. À l’IME Hallouvry, la radio est conçue comme un outil transversal, à la croisée des axes pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques, portés respectivement par Anne-Marie Capitaine, Lucie Berthou et Lucille Drouin.
Le projet primé repose sur la série de podcasts intitulée "Et si on vivait ensemble ?". À travers cette production sonore, les jeunes ont été amenés à s’approprier les principes de la laïcité et de la liberté d’expression, deux piliers de la République. Cette démarche s’est construite en interaction avec la Ligue de l’Enseignement (Fédération d’Ille-et-Vilaine), dans un contexte mémoriel fort, propice à l’exploration et à la mise en débat de ces notions fondamentales.


La parole des jeunes portée par l’audio

L’enregistrement des podcasts a permis une mise en situation concrète des enjeux citoyens liés aux médias. Yanis l’exprime ainsi : "Faire de la radio quand on est en IME, c’est important pour apprendre à repérer la désinformation. C’est aussi une possibilité de découvrir le montage et le numérique". Pour Lucas, "le journalisme, c’est aidant pour aller à la rencontre de l’autre, mais aussi pour apprendre des notions". Quant à Lorie-Anne et Mathéo, ils évoquent respectivement "la fierté d’appartenir à une Junior Association" et "la chance de vivre ce projet au sein de leur établissement".
Ce projet est le fruit de dix années de travail, impulsé et accompagné par Pierre-Louis Dupret, membre de Radio Laser. Sa démarche repose sur une conviction : croire en la valeur de chacun et rendre visibles, par la radio, des jeunes souvent absents de la scène citoyenne. L’approche partenariale et inclusive adoptée depuis une décennie illustre l’utilité sociale de la radio lorsqu’elle s’appuie sur une dynamique territoriale.

Une radio ancrée dans le réel et tournée vers l’avenir

À travers ce projet, la parole des jeunes s’affirme comme vecteur de transmission concrète des valeurs républicaines. La radio et l’audio digital y sont mobilisés non comme un simple support, mais comme un environnement permettant l’autonomie, la réflexivité et l’expression. L’écoute des podcasts, disponibles sur le site de Radio Laser, prolonge cette démarche bien au-delà de leur diffusion initiale, en élargissant leur portée à d’autres publics éducatifs ou citoyens.

Tags : Pierre-Louis Dupret, podcast, Prix, Radio Laser, récompense



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication