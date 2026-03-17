Le Podcasthon 2026 mobilise plus de 2 600 podcasts dans 65 pays

Pendant cette semaine, des créateurs de podcasts parmi les plus écoutés mettent leur audience au service de différentes causes d’intérêt général. Les thématiques abordées incluent notamment la santé, l’environnement, l’inclusion, la solidarité ou l’éducation. L’objectif affiché est d’apporter une visibilité importante au monde associatif et de sensibiliser un large public d’auditeurs à ces enjeux. Parmi les participants, 420 podcasts figurent dans le Top 10% mondial des audiences, selon les données de Listen Notes. L’initiative compte également 57 podcasts présents dans le Top 1% mondial.

Ces programmes publient un épisode dédié à une association afin de relayer son action et ses missions auprès de leur audience.

