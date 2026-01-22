La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 22 Janvier 2026 - 11:30

RTL2 mise sur l’émergence avec ses "Révélations Pop-Rock"


Notez


Chaque mois en 2025, RTL2 a présenté un nouvel artiste et un single dans le cadre de ses "Révélations Pop-Rock", en partenariat avec la Sacem. Le 28 janvier à 21h, l’antenne consacrera une soirée spéciale en direct pour dévoiler l’artiste ayant remporté le plus de votes des auditeurs et ainsi devenir la Révélation Pop-Rock RTL2 de l’année.



Vous aimerez aussi
RTL2 a proposé tout au long de 2025 un rendez-vous mensuel autour de la nouveauté musicale, construit comme un dispositif éditorial à part entière. Chaque « Révélation Pop-Rock » a bénéficié d’une mise en avant radio soutenue, avec diffusion du single dans la programmation, mise en avant dans les émissions incarnées et performance live. Ce format permet d’inscrire les nouveaux talents dans un environnement radio identifié, avec le soutien de la Sacem, partenaire du projet.
Douze artistes ont ainsi été accompagnés tout au long de l’année, avant une phase de vote ouverte du 5 au 31 décembre pour désigner celui ou celle qui deviendra la Révélation Pop-Rock RTL2 de l’année 2025. Le résultat sera dévoilé lors d’une émission spéciale diffusée le mercredi 28 janvier à 21h en direct sur RTL2. 

La soirée réunira performances live et interviews, sous le parrainage de Gaëtan Roussel, clôturant cette initiative annuelle de valorisation des nouveaux talents dans un format exclusivement radiophonique et audio digital.

Tags : Groupe M6, musique, Prix, RTL2



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication