RTL2 mise sur l’émergence avec ses "Révélations Pop-Rock"

RTL2 a proposé tout au long de 2025 un rendez-vous mensuel autour de la nouveauté musicale, construit comme un dispositif éditorial à part entière. Chaque « Révélation Pop-Rock » a bénéficié d’une mise en avant radio soutenue, avec diffusion du single dans la programmation, mise en avant dans les émissions incarnées et performance live. Ce format permet d’inscrire les nouveaux talents dans un environnement radio identifié, avec le soutien de la Sacem, partenaire du projet.

Douze artistes ont ainsi été accompagnés tout au long de l’année, avant une phase de vote ouverte du 5 au 31 décembre pour désigner celui ou celle qui deviendra la Révélation Pop-Rock RTL2 de l’année 2025. Le résultat sera dévoilé lors d’une émission spéciale diffusée le mercredi 28 janvier à 21h en direct sur RTL2.