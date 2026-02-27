La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 27 Février 2026 - 06:50

Radio Contact organise un Contact VIP avec Helena et Miki


Notez


Ce mercredi 11 mars, Radio Contact, première radio régionale des Hauts-de-France, invite ses auditeurs à vivre une soirée placée sous le signe de la proximité, du live et de la bonne humeur avec les chanteuses Helena et Miki.



Vous aimerez aussi
Direction le Kinépolis de Lomme pour un Contact VIP avec Helena et Miki. Objectif pour Radio Contact : créer du lien, partager des émotions et offrir des moments exclusifs à ceux qui font battre le coeur de la station et de ses auditeurs. L’événement sera présenté par l'équipe du matin (Lily, Charly et Kenny) qui accompagneront le public tout au long de la soirée dans une ambiance festive.
Au programme : les prestations scéniques d"Helena et Miki, des jeux, des surprises, des moments d’échange privilégiés.
"Plus qu’un simple événement, ce Contact VIP est une véritable rencontre entre la radio et son public, incarnant la proximité qui fait de Radio Contact la marque de référence dans les Hauts-de-France" indique la radio qui développe son programme sur 27 fréquences et 7 départements.

Tags : concert, Contact VIP, Radio Contact



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 26 Février 2026 - 11:10 RFM partenaire de la 15e saison de "The Voice" sur TF1 €

Mercredi 25 Février 2026 - 08:50 La tournée RFM Party 80 fête ses 20 ans et ouvre sa billetterie

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication