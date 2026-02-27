Radio Contact organise un Contact VIP avec Helena et Miki

Direction le Kinépolis de Lomme pour un Contact VIP avec Helena et Miki. Objectif pour Radio Contact : créer du lien, partager des émotions et offrir des moments exclusifs à ceux qui font battre le coeur de la station et de ses auditeurs. L’événement sera présenté par l'équipe du matin (Lily, Charly et Kenny) qui accompagneront le public tout au long de la soirée dans une ambiance festive.

Au programme : les prestations scéniques d"Helena et Miki, des jeux, des surprises, des moments d’échange privilégiés.

"Plus qu’un simple événement, ce Contact VIP est une véritable rencontre entre la radio et son public, incarnant la proximité qui fait de Radio Contact la marque de référence dans les Hauts-de-France" indique la radio qui développe son programme sur 27 fréquences et 7 départements.