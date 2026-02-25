La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 25 Février 2026 - 08:50

La tournée RFM Party 80 fête ses 20 ans et ouvre sa billetterie


Notez


La tournée "RFM Party 80" célèbre ses 20 ans et repart sur les routes en 2027. Portée par la marque RFM, l’opération s’inscrit dans une stratégie d’activation terrain et antenne autour du répertoire des années 80. La billetterie est ouverte pour cette nouvelle série de dates nationales présentée par Charly et Lulu.


La tournée RFM Party 80 fête ses 20 ans et ouvre sa billetterie

Vous aimerez aussi
La tournée mythique "RFM Party 80" fête ses 20 ans et relance son dispositif live à l’échelle nationale. Pensée comme une déclinaison événementielle de l’univers musical de la station, l’opération invite le public à réviser ses classiques des années 80 avec sur scène Début de Soirée, Leopold Nord & Vous, David & Jonathan, Muriel Dacq, Ryan Paris, Pauline Ester, Caroline Loeb, Bibie et d’autres surprises. L’ensemble est présenté par Charly et Lulu. La billetterie est ouverte.
La tournée 2027 débutera le 7 janvier 2027 au Zénith de Toulon, se poursuivra le 8 janvier 2027 à Grenoble au Summum, le 9 janvier 2027 à Clermont-Ferrand au Zénith d’Auvergne et le 10 janvier 2027 à Déols au M.A.CH 36. Elle passera le 12 janvier 2027 au Zénith de Lille et le 15 janvier 2027 à Boulazac à l’Arena Le Palio Périgord.

La tournée RFM Party 80 passera aussi par Toulon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Déols, Lille, Boulazac, Limoges, Poitiers, Lyon, Dijon, Reims, Metz, Marseille, Montpellier, Toulouse, Rouen, Le Mans, Amiens, Rennes, Nantes et Paris.
La tournée RFM Party 80 fête ses 20 ans et ouvre sa billetterie

Tags : concert, RFM, RFM Party 80



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 18 Février 2026 - 08:20 Alouette accueille Gaëtan Roussel pour une émission spéciale

Lundi 16 Février 2026 - 08:10 Une semaine de concerts très très privés sur RTL2, du 16 au 20 février

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication