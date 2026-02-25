La tournée RFM Party 80 fête ses 20 ans et ouvre sa billetterie

La tournée mythique "RFM Party 80" fête ses 20 ans et relance son dispositif live à l’échelle nationale. Pensée comme une déclinaison événementielle de l’univers musical de la station, l’opération invite le public à réviser ses classiques des années 80 avec sur scène Début de Soirée, Leopold Nord & Vous, David & Jonathan, Muriel Dacq, Ryan Paris, Pauline Ester, Caroline Loeb, Bibie et d’autres surprises. L’ensemble est présenté par Charly et Lulu. La billetterie est ouverte.

La tournée 2027 débutera le 7 janvier 2027 au Zénith de Toulon, se poursuivra le 8 janvier 2027 à Grenoble au Summum, le 9 janvier 2027 à Clermont-Ferrand au Zénith d’Auvergne et le 10 janvier 2027 à Déols au M.A.CH 36. Elle passera le 12 janvier 2027 au Zénith de Lille et le 15 janvier 2027 à Boulazac à l’Arena Le Palio Périgord.