Vendredi 6 Mars 2026 - 11:45

K6FM réunit Rose et Maureen Valet pour un showcase gratuit à Beaune


K6FM organise un nouveau showcase gratuit à Beaune le samedi 21 mars à la Comédie du Vin. La radio locale poursuit ainsi sa stratégie d’événements musicaux de proximité en Côte-d’Or. La soirée réunira les artistes Rose et Maureen Valet, avec une première partie assurée par Olmer and Co. Le public pourra assister à ce concert entre 20h et 22h, avec ouverture des portes à 19h.



Après le showcase organisé avec Superbus en septembre dernier, K6FM poursuit l’organisation d’événements musicaux en Côte-d’Or destinés à son public. La radio locale annonce un nouveau rendez-vous le samedi 21 mars à Beaune. L’événement se déroulera à la Comédie du Vin, un lieu qui accueillera une soirée musicale réunissant plusieurs artistes. À travers ce type d’initiative, la station poursuit sa volonté de proposer des événements accessibles autour de la musique et de la scène française. Ce nouveau showcase s’inscrit dans la continuité des opérations de terrain développées par la radio pour renforcer le lien avec son public et valoriser l’expérience musicale en direct. La soirée accueillera notamment l’artiste Rose, figure connue de la scène française. Elle revient aujourd’hui avec "La (nouvelle) liste", une relecture de son titre emblématique, 20 ans après son succès initial. 


La programmation de la soirée inclut également Maureen Valet. L’artiste s’est fait connaître du grand public lors de la Star Academy 2024.

Une scène également ouverte aux artistes locaux

La première partie de la soirée sera assurée par Olmer and Co, artiste local et l’un des lauréats du tremplin Emergence 2026 de la ville de Beaune. Cette programmation complète la proposition artistique de la soirée en intégrant un talent issu de la scène locale. L’événement se déroulera le samedi 21 mars à la Comédie du Vin à Beaune.
L’ouverture des portes est prévue à 19h et le showcase se déroulera de 20h à 22h. L’accès à la soirée est gratuit dans la limite des places disponibles et la réservation est conseillée au 03 80 24 88 94.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


