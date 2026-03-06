K6FM réunit Rose et Maureen Valet pour un showcase gratuit à Beaune

-
Radio Contact organise un Contact VIP avec Helena et Miki
-
La tournée RFM Party 80 fête ses 20 ans et ouvre sa billetterie
-
Une semaine de concerts très très privés sur RTL2, du 16 au 20 février
-
NRJ+ replonge dans les années 2000 avec Billy Crawford
-
Showcase French V.I.P. : Trois voix singulières à découvrir en live à La Bellevilloise
Après le showcase organisé avec Superbus en septembre dernier, K6FM poursuit l’organisation d’événements musicaux en Côte-d’Or destinés à son public. La radio locale annonce un nouveau rendez-vous le samedi 21 mars à Beaune. L’événement se déroulera à la Comédie du Vin, un lieu qui accueillera une soirée musicale réunissant plusieurs artistes. À travers ce type d’initiative, la station poursuit sa volonté de proposer des événements accessibles autour de la musique et de la scène française. Ce nouveau showcase s’inscrit dans la continuité des opérations de terrain développées par la radio pour renforcer le lien avec son public et valoriser l’expérience musicale en direct. La soirée accueillera notamment l’artiste Rose, figure connue de la scène française. Elle revient aujourd’hui avec "La (nouvelle) liste", une relecture de son titre emblématique, 20 ans après son succès initial.
Une scène également ouverte aux artistes locaux
L’ouverture des portes est prévue à 19h et le showcase se déroulera de 20h à 22h. L’accès à la soirée est gratuit dans la limite des places disponibles et la réservation est conseillée au 03 80 24 88 94.