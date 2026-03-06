K6FM réunit Rose et Maureen Valet pour un showcase gratuit à Beaune

Après le showcase organisé avec Superbus en septembre dernier, K6FM poursuit l’organisation d’événements musicaux en Côte-d’Or destinés à son public. La radio locale annonce un nouveau rendez-vous le samedi 21 mars à Beaune. L’événement se déroulera à la Comédie du Vin, un lieu qui accueillera une soirée musicale réunissant plusieurs artistes. À travers ce type d’initiative, la station poursuit sa volonté de proposer des événements accessibles autour de la musique et de la scène française. Ce nouveau showcase s’inscrit dans la continuité des opérations de terrain développées par la radio pour renforcer le lien avec son public et valoriser l’expérience musicale en direct. La soirée accueillera notamment l’artiste Rose, figure connue de la scène française. Elle revient aujourd’hui avec "La (nouvelle) liste", une relecture de son titre emblématique, 20 ans après son succès initial.

