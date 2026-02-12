La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 12 Février 2026 - 16:50

NRJ+ replonge dans les années 2000 avec Billy Crawford


Notez


NRJ+ propose une expérience musicale centrée sur les années 2000 avec un showcase privé de Billy Crawford. Ce 12 février, l’artiste se produira à Bruxelles lors d’un concert exclusif, accessible uniquement sur invitation, dans le cadre d’un dispositif événementiel relayé sur les supports digitaux de la marque.


NRJ+ replonge dans les années 2000 avec Billy Crawford

Vous aimerez aussi
NRJ+ annonce un rendez-vous musical dédié aux années 2000 avec Billy Crawford, présenté comme un moment "100% années 2000". La plateforme replonge son public en 2002 à travers un concert exclusif et volontairement intimiste de l’artiste, identifié comme une figure du R’n’B ayant marqué une génération. Le showcase privé se tiendra ce 12 février à Bruxelles, dans une configuration resserrée. Le dispositif prévoit une performance incluant notamment "Trackin’", "Like That" et "Me passer de toi," titres associés à cette période. L’accès à l’événement se fait uniquement par invitation, celles-ci étant à gagner via l’Instagram de NRJ+.
L’opération s’inscrit dans une proposition éditoriale axée sur la nostalgie musicale et l’expérience live, pensée pour une diffusion et une valorisation en audio digital, sans autre modalité d’accès annoncée.

Tags : concert, NGroup, NRJ Belgique, NRJ+



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 10 Février 2026 - 14:10 NRJ annonce une nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards

Mercredi 28 Janvier 2026 - 07:40 Un record historique pour le répertoire francophone en radio €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication