NRJ+ replonge dans les années 2000 avec Billy Crawford

NRJ+ annonce un rendez-vous musical dédié aux années 2000 avec Billy Crawford, présenté comme un moment "100% années 2000". La plateforme replonge son public en 2002 à travers un concert exclusif et volontairement intimiste de l’artiste, identifié comme une figure du R’n’B ayant marqué une génération. Le showcase privé se tiendra ce 12 février à Bruxelles, dans une configuration resserrée. Le dispositif prévoit une performance incluant notamment "Trackin’", "Like That" et "Me passer de toi," titres associés à cette période. L’accès à l’événement se fait uniquement par invitation, celles-ci étant à gagner via l’Instagram de NRJ+.

L’opération s’inscrit dans une proposition éditoriale axée sur la nostalgie musicale et l’expérience live, pensée pour une diffusion et une valorisation en audio digital, sans autre modalité d’accès annoncée.