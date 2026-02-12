NRJ+ replonge dans les années 2000 avec Billy Crawford

Vous aimerez aussi
-
Votre radio en direct depuis NStories pour la JMR 2026
-
Showcase French V.I.P. : Trois voix singulières à découvrir en live à La Bellevilloise
-
NGroup déploie 100 minutes d’antenne pour 15 associations
-
Nostalgie Belgique scénarise la transition vers 2026
-
France Musique et le réseau Ici prolongent l’action de l’ONF sur le terrain
NRJ+ annonce un rendez-vous musical dédié aux années 2000 avec Billy Crawford, présenté comme un moment "100% années 2000". La plateforme replonge son public en 2002 à travers un concert exclusif et volontairement intimiste de l’artiste, identifié comme une figure du R’n’B ayant marqué une génération. Le showcase privé se tiendra ce 12 février à Bruxelles, dans une configuration resserrée. Le dispositif prévoit une performance incluant notamment "Trackin’", "Like That" et "Me passer de toi," titres associés à cette période. L’accès à l’événement se fait uniquement par invitation, celles-ci étant à gagner via l’Instagram de NRJ+.
L’opération s’inscrit dans une proposition éditoriale axée sur la nostalgie musicale et l’expérience live, pensée pour une diffusion et une valorisation en audio digital, sans autre modalité d’accès annoncée.
L’opération s’inscrit dans une proposition éditoriale axée sur la nostalgie musicale et l’expérience live, pensée pour une diffusion et une valorisation en audio digital, sans autre modalité d’accès annoncée.