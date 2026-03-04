Radio FG déploie “FG French Touch” sur l’antenne et en webradio

-
Radio FG annonce le lancement de “FG French Touch”, un programme quotidien consacré aux mixes exclusifs des grandes figures de la scène électronique française. Diffusée chaque soir à 23h, du lundi au dimanche, l’émission propose un mix inédit assuré par des DJs français en résidence mensuelle ou trimestrielle. Près de 40 artistes participent à ce dispositif éditorial, offrant chaque semaine une programmation structurée autour de rendez-vous réguliers.
Deux figures internationales bénéficient d’une exposition hebdomadaire à heure fixe. David Guetta est programmé chaque samedi à 23h et Bob Sinclar chaque vendredi à 23h. Chaque artiste propose un mix exclusif reflétant son univers et ses influences.
Une déclinaison digitale au sein d’un bouquet à 45 millions de sessions
"FG French Touch" est également déclinée en webradio 24/7 disponible à partir du 1er avril au sein du bouquet digital Radio FG. Ce bouquet rassemble aujourd’hui 45 millions de sessions annuelles. Le dispositif comprend également une offre podcast proposant des contenus et des mixes exclusifs, prolongeant ainsi l’expérience au-delà de la diffusion linéaire. Cette articulation entre antenne, flux continu digital et podcast illustre une stratégie multiplateforme centrée sur l’audio. La programmation quotidienne à 23h constitue le point d’ancrage éditorial, tandis que la webradio et le podcast permettent une accessibilité permanente et une consommation à la demande.