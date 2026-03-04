La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 4 Mars 2026 - 13:25

Radio FG déploie “FG French Touch” sur l’antenne et en webradio


Notez


Radio FG annonce le lancement de "FG French Touch", un nouveau rendez-vous quotidien diffusé chaque soir à 23h, décliné en webradio à partir du 1er avril et en podcast. Ce dispositif s’inscrit dans un contexte marqué par l’inscription des musiques électroniques françaises au patrimoine culturel immatériel national et réunit près de 40 DJs français.



Vous aimerez aussi

Radio FG annonce le lancement de “FG French Touch”, un programme quotidien consacré aux mixes exclusifs des grandes figures de la scène électronique française. Diffusée chaque soir à 23h, du lundi au dimanche, l’émission propose un mix inédit assuré par des DJs français en résidence mensuelle ou trimestrielle. Près de 40 artistes participent à ce dispositif éditorial, offrant chaque semaine une programmation structurée autour de rendez-vous réguliers.
Deux figures internationales bénéficient d’une exposition hebdomadaire à heure fixe. David Guetta est programmé chaque samedi à 23h et Bob Sinclar chaque vendredi à 23h. Chaque artiste propose un mix exclusif reflétant son univers et ses influences.


Autour d’eux, la grille réunit Cerrone, Étienne de Crécy, Cassius, Agoria, Pedro Winter, Mirwais, The Avener, Kungs, Ofenbach, Feder, Synapson, Polo & Pan, Bon Entendeur, Petit Biscuit, Breakbot, The Supermen Lovers, Dombresky, NTO, Møme, Michael Canitrot, Joachim Pastor, Oden & Fatzo, Boston Bun, Braxe & Falcon, Myd, Mercer, Chloé, Yann Muller, Upsilone, Rivo, Young Pulse, Notre Dame, Alex Wann, Superfunk, Sam Karlson, Nathalie K, Sara Costa et Hugo Cantarra.

Une déclinaison digitale au sein d’un bouquet à 45 millions de sessions

"FG French Touch" est également déclinée en webradio 24/7 disponible à partir du 1er avril au sein du bouquet digital Radio FG. Ce bouquet rassemble aujourd’hui 45 millions de sessions annuelles. Le dispositif comprend également une offre podcast proposant des contenus et des mixes exclusifs, prolongeant ainsi l’expérience au-delà de la diffusion linéaire. Cette articulation entre antenne, flux continu digital et podcast illustre une stratégie multiplateforme centrée sur l’audio. La programmation quotidienne à 23h constitue le point d’ancrage éditorial, tandis que la webradio et le podcast permettent une accessibilité permanente et une consommation à la demande.


Un lancement inscrit dans une reconnaissance institutionnelle

Le lancement de “FG French Touch” intervient dans un contexte particulier. Le 19 décembre dernier, le ministère de la Culture a officiellement inscrit les musiques électroniques françaises au patrimoine culturel immatériel de la France. Cette décision fait suite notamment au soutien exprimé par le Président de la République Emmanuel Macron lors d’une interview accordée à Radio FG à l’occasion de la Fête de la Musique au Palais de l’Élysée, plaidant pour la reconnaissance de la French Touch au niveau international.

Tags : FG, musique, Radio FG, webradio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 27 Février 2026 - 16:25 Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio

Vendredi 27 Février 2026 - 06:50 Radio Contact organise un Contact VIP avec Helena et Miki

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication