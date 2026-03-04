Radio FG déploie “FG French Touch” sur l’antenne et en webradio

Le lancement de “FG French Touch” intervient dans un contexte particulier. Le 19 décembre dernier, le ministère de la Culture a officiellement inscrit les musiques électroniques françaises au patrimoine culturel immatériel de la France. Cette décision fait suite notamment au soutien exprimé par le Président de la République Emmanuel Macron lors d’une interview accordée à Radio FG à l’occasion de la Fête de la Musique au Palais de l’Élysée, plaidant pour la reconnaissance de la French Touch au niveau international.