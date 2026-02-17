FIP Cultes prend la tête des webradios françaises dès son lancement

Vous aimerez aussi
La nouvelle webradio Fip Cultes, lancée le 15 décembre et dédiée aux titres cultes, prend la première place du classement des webradios en France dès son premier mois d’existence. Selon les données ACPM "radios digitales, janvier 2026, écoutes actives monde", elle cumule 1.86 millions d’écoutes actives monde et totalise une durée d’écoute monde de 1.4 millions d’heures. Ce positionnement la place immédiatement en tête du marché français des webradios musicales.
Au-delà du lancement de Fip Cultes, l’ensemble des webradios de la marque enregistre 6.3 millions d’écoutes monde, soit une progression de 22% en un an. Dans le classement publié par l’ACPM, 7 webradios Fip figurent dans le Top 15. Ces résultats traduisent une montée en puissance globale de l’offre digitale.
Portée par cette dynamique, FIP se positionne au 6e rang des marques radio les plus écoutées avec 14.2 millions d’écoutes actives monde, en hausse de 6% sur un an. Les données issues de l’ACPM pour janvier 2026 confirment ainsi la progression de la marque sur le segment des radios digitales, tant en volume d’écoutes qu’en durée d’écoute.