FIP Cultes prend la tête des webradios françaises dès son lancement

La nouvelle webradio Fip Cultes, lancée le 15 décembre et dédiée aux titres cultes, prend la première place du classement des webradios en France dès son premier mois d’existence. Selon les données ACPM "radios digitales, janvier 2026, écoutes actives monde", elle cumule 1.86 millions d’écoutes actives monde et totalise une durée d’écoute monde de 1.4 millions d’heures. Ce positionnement la place immédiatement en tête du marché français des webradios musicales.

Au-delà du lancement de Fip Cultes, l’ensemble des webradios de la marque enregistre 6.3 millions d’écoutes monde, soit une progression de 22% en un an. Dans le classement publié par l’ACPM, 7 webradios Fip figurent dans le Top 15. Ces résultats traduisent une montée en puissance globale de l’offre digitale.