Le réseau ICI enrichit son podcast touristique "Partir"

Les nouveaux épisodes sont produits par plusieurs stations du réseau. ICI Saint-Etienne Loire propose une immersion sur un chemin mythique au départ du Puy-en-Velay. ICI Pays Basque invite les auditeurs au cœur de la plus grande forêt de hêtres d’Europe. ICI Occitanie consacre un épisode à Saint-Bertrand-de-Comminges au pied des Pyrénées. ICI Drôme Ardèche explore les territoires viticoles de Saint-Joseph et Crozes-Hermitage. Enfin, ICI Mayenne propose un parcours sur les traces d’animaux exotiques en Mayenne.
Le podcast "Partir" se présente comme un guide sonore touristique produit par le réseau ICI.
Le programme repose sur l’expertise des équipes locales du réseau.Animateurs, journalistes et techniciens contribuent à ces épisodes en partageant leur connaissance des territoires, des villes et villages, de leurs habitants et de leur patrimoine.
Le concept est présenté ainsi : "Partir", le premier guide sonore touristique du réseau ICI.