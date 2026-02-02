Showcase French V.I.P. : Trois voix singulières à découvrir en live à La Bellevilloise

Sans révéler l’ordre de passage, voici un aperçu des artistes qui vous feront vibrer lors de cette soirée exclusive :
© Théo Fauger
Constance Amiot, dont la voix douce et enveloppante vous entraînera dans un univers à la fois intime et lumineux. Avec son dernier projet Murmure, elle poursuit son exploration d’une chanson folk élégante et apaisée, portée par des arrangements subtils et une écriture délicate.
Danilo, personnage à part, mi-crooner, mi-looser assumé, manie l’autodérision aussi bien que la sincérité. Entre textes sensibles et énergie pop rétro, son style singulier n’est pas sans évoquer la verve de Daho ou la nonchalance de Baxter Dury. Un univers à la fois décalé et touchant, qu’on n’oublie pas.
White Corbeau, quant à lui, est l’architecte d’une musique introspective, puissante et résiliente. Originaire de Bruxelles, il navigue entre piano-voix épuré et textures pop-soul, nourries par des influences afro-cubaines, rock et urbaines. Ses morceaux sont le reflet d’un parcours personnel fort, entre quête artistique et hommage à ses racines.
Le Showcase French V.I.P. est l’occasion de découvrir ces artistes dans des conditions privilégiées, devant un public de professionnels et de passionnés réunis autour de l’amour de la musique.
Rendez-vous ce 3 février à 19h à La Bellevilloise et gagons que l’émotion sera au rendez-vous.
Inscriptions sur le site du salon en cliquant ICI.
Rendez-vous ce 3 février à 19h à La Bellevilloise et gagons que l’émotion sera au rendez-vous.
Inscriptions sur le site du salon en cliquant ICI.