La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 2 Février 2026 - 15:20

Showcase French V.I.P. : Trois voix singulières à découvrir en live à La Bellevilloise


Notez


Le Paris Radio Show accueillera ce mardi 3 février à 19h, dans le cadre chaleureux de La Bellevilloise, un moment musical incontournable : le Showcase French V.I.P., organisé avec le soutien de la SACEM et de ses partenaires. Un rendez-vous unique pour mettre en lumière trois artistes au talent affirmé, représentants d’une nouvelle scène pop francophone riche, sensible et audacieuse.


Showcase French V.I.P. : Trois voix singulières à découvrir en live à La Bellevilloise
Sans révéler l’ordre de passage, voici un aperçu des artistes qui vous feront vibrer lors de cette soirée exclusive :

© Théo Fauger
© Théo Fauger
Constance Amiot, dont la voix douce et enveloppante vous entraînera dans un univers à la fois intime et lumineux. Avec son dernier projet Murmure, elle poursuit son exploration d’une chanson folk élégante et apaisée, portée par des arrangements subtils et une écriture délicate.

Showcase French V.I.P. : Trois voix singulières à découvrir en live à La Bellevilloise
Danilo, personnage à part, mi-crooner, mi-looser assumé, manie l’autodérision aussi bien que la sincérité. Entre textes sensibles et énergie pop rétro, son style singulier n’est pas sans évoquer la verve de Daho ou la nonchalance de Baxter Dury. Un univers à la fois décalé et touchant, qu’on n’oublie pas.

Showcase French V.I.P. : Trois voix singulières à découvrir en live à La Bellevilloise
White Corbeau, quant à lui, est l’architecte d’une musique introspective, puissante et résiliente. Originaire de Bruxelles, il navigue entre piano-voix épuré et textures pop-soul, nourries par des influences afro-cubaines, rock et urbaines. Ses morceaux sont le reflet d’un parcours personnel fort, entre quête artistique et hommage à ses racines.

Le Showcase French V.I.P. est l’occasion de découvrir ces artistes dans des conditions privilégiées, devant un public de professionnels et de passionnés réunis autour de l’amour de la musique.
Rendez-vous ce 3 février à 19h à La Bellevilloise et gagons que l’émotion sera au rendez-vous.
Inscriptions sur le site du salon en cliquant ICI.

Tags : concert, French V.I.P, Paris Radio Show, Paris Radio Show 2026, PRS, SACEM, showcase



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication