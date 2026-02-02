Showcase French V.I.P. : Trois voix singulières à découvrir en live à La Bellevilloise

Notez

Le Paris Radio Show accueillera ce mardi 3 février à 19h, dans le cadre chaleureux de La Bellevilloise, un moment musical incontournable : le Showcase French V.I.P., organisé avec le soutien de la SACEM et de ses partenaires. Un rendez-vous unique pour mettre en lumière trois artistes au talent affirmé, représentants d’une nouvelle scène pop francophone riche, sensible et audacieuse.

