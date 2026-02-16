Une semaine de concerts très très privés sur RTL2, du 16 au 20 février

RTL2 propose, du lundi 16 au vendredi 20 février, une semaine entièrement consacrée aux concerts très très privés. Le principe est clairement identifié : "1 soir = 1 concert très très privé RTL2". Chaque soirée donne lieu à une diffusion en direct à 20h depuis les Studios Ferber, lieu emblématique de l’enregistrement musical. Cette opération s’inscrit dans une démarche radio centrée sur le live et la valorisation de l’expérience sonore en temps réel.

Depuis 4 ans, RTL2 offre à ses auditeurs une semaine exceptionnelle en proposant un concert très très privé chaque soir, diffusé en direct à l’antenne. Ces rendez-vous privilégient une proximité rare entre artistes et public, avec une jauge limitée à une cinquantaine d’auditeurs par concert. La radio confirme ainsi son engagement en faveur du live radiophonique et de formats événementiels pensés pour l’écoute audio.

