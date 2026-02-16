La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 16 Février 2026 - 08:10

Une semaine de concerts très très privés sur RTL2, du 16 au 20 février


Notez


Du lundi 16 au vendredi 20 février, RTL2 organise une semaine de concerts très très privés en direct des mythiques Studios Ferber. Cinq soirées, cinq concerts diffusés chaque soir à 20h à la radio et en audio numérique, dans un dispositif réservé à une cinquantaine d’auditeurs par date.



Vous aimerez aussi

RTL2 propose, du lundi 16 au vendredi 20 février, une semaine entièrement consacrée aux concerts très très privés. Le principe est clairement identifié : "1 soir = 1 concert très très privé RTL2". Chaque soirée donne lieu à une diffusion en direct à 20h depuis les Studios Ferber, lieu emblématique de l’enregistrement musical. Cette opération s’inscrit dans une démarche radio centrée sur le live et la valorisation de l’expérience sonore en temps réel.
Depuis 4 ans, RTL2 offre à ses auditeurs une semaine exceptionnelle en proposant un concert très très privé chaque soir, diffusé en direct à l’antenne. Ces rendez-vous privilégient une proximité rare entre artistes et public, avec une jauge limitée à une cinquantaine d’auditeurs par concert. La radio confirme ainsi son engagement en faveur du live radiophonique et de formats événementiels pensés pour l’écoute audio.


Cinq concerts diffusés en direct

Pour cette édition, cinq concerts exclusifs sont programmés aux Studios Ferber, du lundi 16 au vendredi 20 février. Les performances sont proposées en direct sur RTL2 et prolongées en vidéo sur RTL2.fr, renforçant la complémentarité entre diffusion radio et supports numériques. La programmation réunit Helena le lundi 16 février, Lilly Wood and The Prick le mardi 17 février, Feu! Chatterton le mercredi 18 février, Benjamin Biolay le jeudi 19 février et Gaëtan Roussel le vendredi 20 février.
La diffusion quotidienne à 20h permet à RTL2 de proposer un rendez-vous identifié, associant performance live, réalisation sonore et transmission immédiate à l’antenne.

Tags : concert, musique, RTL2



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 12 Février 2026 - 16:50 NRJ+ replonge dans les années 2000 avec Billy Crawford

Mardi 10 Février 2026 - 14:10 NRJ annonce une nouvelle cérémonie des NRJ Music Awards

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication