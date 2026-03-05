ICI Gironde envoie ses auditeurs au concert complet de Jérémy Frerot

Les auditeurs auront l’opportunité de remporter un week-end comprenant l’hébergement pour deux personnes, les petits-déjeuners, une carte carburant d’une valeur de 60 euros pour le transport, ainsi que deux invitations pour le concert complet de Jérémy Frerot à Biarritz.

Pour participer, les auditeurs doivent rester à l’écoute de ICI Gironde. Dès la diffusion d’une chanson de Jérémy Frerot à l’antenne, ils sont invités à appeler la station afin de s’inscrire au tirage final. Le grand gagnant sera désigné ce vendredi à 18h55 en direct à l’antenne, renforçant la dimension événementielle et interactive de l’opération.

En offrant ce séjour au Pays Basque pour un concert d’un artiste originaire de la région, ICI Gironde entend confirmer son engagement à valoriser la scène musicale française.

