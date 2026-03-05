La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 5 Mars 2026 - 08:35

ICI Gironde envoie ses auditeurs au concert complet de Jérémy Frerot


Notez


Jusqu'au 6 mars, ICI Gironde lance une opération événementielle à destination de ses auditeurs : faire gagner un séjour tous frais payés au Pays Basque pour assister au concert complet de Jérémy Frerot, samedi 14 mars à Biarritz. À travers ce jeu antenne, la station met à l’honneur l’artiste originaire de Gironde, et renforce son ancrage local.


ICI Gironde envoie ses auditeurs au concert complet de Jérémy Frerot

Vous aimerez aussi
Les auditeurs auront l’opportunité de remporter un week-end comprenant l’hébergement pour deux personnes, les petits-déjeuners, une carte carburant d’une valeur de 60 euros pour le transport, ainsi que deux invitations pour le concert complet de Jérémy Frerot à Biarritz.
Pour participer, les auditeurs doivent rester à l’écoute de ICI Gironde. Dès la diffusion d’une chanson de Jérémy Frerot à l’antenne, ils sont invités à appeler la station afin de s’inscrire au tirage final. Le grand gagnant sera désigné ce vendredi à 18h55 en direct à l’antenne, renforçant la dimension événementielle et interactive de l’opération.
En offrant ce séjour au Pays Basque pour un concert d’un artiste originaire de la région, ICI Gironde entend confirmer son engagement à valoriser la scène musicale française.
 

Tags : dotation, ICI Gironde, jeu



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication