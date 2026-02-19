La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 19 Février 2026 - 08:50

Un auditeur décroche 3 680 euros dans "Le Bidulon" sur Toulouse FM


Notez


Ce 17 février, un auditeur a remporté 3 680 euros dans le jeu "Le Bidulon", diffusé en direct de 10h à 13h sur Toulouse FM. La station, première radio musicale de Toulouse et première radio locale à Toulouse et en Haute-Garonne, s’appuie sur une mécanique antenne quotidienne et une participation par SMS.


L'équipe de Toulouse FM
L'équipe de Toulouse FM

Vous aimerez aussi
La station annonce qu’un auditeur a remporté 3 680 euros le mardi 17 février à l’antenne. Originaire de Toulouse, habitant dans le Tarn-et-Garonne à Corbarieu et travaillant à l’Union, il a été sélectionné pour participer au jeu "Le Bidulon". La cagnotte, alimentée au fil des passages à l’antenne, s’élevait ce jour-là à 3 680 euros.
Le principe repose sur la découverte d’un objet, d’une personnalité ou d’un lieu caché derrière l’intitulé "Le Bidulon". L’auditeur a proposé "un embauchoir", défini comme l’ustensile utilisé dans les chaussures pour leur permettre de conserver leur forme initiale, ce qui constituait la bonne réponse.

"Le Bidulon" est un jeu quotidien proposé en direct de 10h à 13h sur Toulouse FM, du lundi au vendredi. Plusieurs fois par jour, les auditeurs interviennent à l’antenne afin de poser des questions et faire évoluer la liste des indices. Tant que "Le Bidulon" n’est pas découvert, la cagnotte progresse à chaque passage. Pour participer, les auditeurs s’inscrivent par SMS en envoyant le code "CHANCE" au 7 20 10. Le gagnant du 17 février 2026 a été sélectionné par Célia, animatrice du jeu sur la station.

 

Un auditeur décroche 3 680 euros dans "Le Bidulon" sur Toulouse FM

Tags : dotation, jeu, Toulouse FM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication