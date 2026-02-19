Un auditeur décroche 3 680 euros dans "Le Bidulon" sur Toulouse FM

La station annonce qu’un auditeur a remporté 3 680 euros le mardi 17 février à l’antenne. Originaire de Toulouse, habitant dans le Tarn-et-Garonne à Corbarieu et travaillant à l’Union, il a été sélectionné pour participer au jeu "Le Bidulon". La cagnotte, alimentée au fil des passages à l’antenne, s’élevait ce jour-là à 3 680 euros.

Le principe repose sur la découverte d’un objet, d’une personnalité ou d’un lieu caché derrière l’intitulé "Le Bidulon". L’auditeur a proposé "un embauchoir", défini comme l’ustensile utilisé dans les chaussures pour leur permettre de conserver leur forme initiale, ce qui constituait la bonne réponse.