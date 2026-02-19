Un auditeur décroche 3 680 euros dans "Le Bidulon" sur Toulouse FM

L'équipe de Toulouse FM
La station annonce qu’un auditeur a remporté 3 680 euros le mardi 17 février à l’antenne. Originaire de Toulouse, habitant dans le Tarn-et-Garonne à Corbarieu et travaillant à l’Union, il a été sélectionné pour participer au jeu "Le Bidulon". La cagnotte, alimentée au fil des passages à l’antenne, s’élevait ce jour-là à 3 680 euros.
Le principe repose sur la découverte d’un objet, d’une personnalité ou d’un lieu caché derrière l’intitulé "Le Bidulon". L’auditeur a proposé "un embauchoir", défini comme l’ustensile utilisé dans les chaussures pour leur permettre de conserver leur forme initiale, ce qui constituait la bonne réponse.
Le principe repose sur la découverte d’un objet, d’une personnalité ou d’un lieu caché derrière l’intitulé "Le Bidulon". L’auditeur a proposé "un embauchoir", défini comme l’ustensile utilisé dans les chaussures pour leur permettre de conserver leur forme initiale, ce qui constituait la bonne réponse.
"Le Bidulon" est un jeu quotidien proposé en direct de 10h à 13h sur Toulouse FM, du lundi au vendredi. Plusieurs fois par jour, les auditeurs interviennent à l’antenne afin de poser des questions et faire évoluer la liste des indices. Tant que "Le Bidulon" n’est pas découvert, la cagnotte progresse à chaque passage. Pour participer, les auditeurs s’inscrivent par SMS en envoyant le code "CHANCE" au 7 20 10. Le gagnant du 17 février 2026 a été sélectionné par Célia, animatrice du jeu sur la station.