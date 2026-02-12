RTL lance une initiative événementielle au cœur des territoires agricoles

Vous aimerez aussi
L’opération repose sur la mise en jeu de huit valises RTL à retrouver dans des exploitations agricoles partout en France. Cette initiative vise à promouvoir les régions, les territoires et les produits des exploitants, en s’appuyant sur la puissance de RTL.
Le dispositif s’étend sur huit jours et concerne huit régions différentes. Du 21 au 28 février, huit valises RTL seront cachées chez huit agriculteurs répartis sur le territoire français. Chaque jour, une région est mise à l’honneur à travers cette opération, avec une logique de relais éditorial à l’antenne. Le neuvième jour est dédié au tirage au sort de la Valise RTL en Or lors du Salon International de l’Agriculture.
L’opération est relayée sur l’antenne de RTL en semaine et le week-end.
En semaine, dans "RTL Petit Matin", diffusé de 04h30 à 7h, Jérôme Florin dévoile l’indice du jour permettant de localiser la ferme où se trouve la valise. Dans "RTL Matin" à 08h30, Louis Bodin donne la météo autour de l’exploitation participante du jour et précise la région dans laquelle se situe la valise. À 13h, dans "Les auditeurs ont la parole", Amandine Bégot fait le point sur la situation dans la région du jour, soit avec le gagnant de la valise, soit avec un indice supplémentaire si la valise n’a pas encore été trouvée.
Une valise en or pour le dernier jour
Une neuvième valise, la Valise RTL en Or, est mise en jeu lors du dernier jour du Salon International de l’Agriculture. Cette valise contient un cadeau exceptionnel. Tout au long du Salon, les visiteurs peuvent venir admirer la Valise RTL en Or dans le studio RTL situé sur le stand d’Interfel et s’inscrire pour tenter de la remporter. Les auditeurs qui se rendent sur les exploitations participantes peuvent également s’inscrire. Le 1er mars, un tirage au sort permet à l’un des participants de remporter la Valise RTL en Or. Cette dernière étape clôt l’opération nationale, qui s’inscrit dans une stratégie de présence radio et audio digital articulée autour de l’antenne, des formats éditoriaux et des plateformes numériques de RTL.