RTL lance une initiative événementielle au cœur des territoires agricoles

L’opération repose sur la mise en jeu de huit valises RTL à retrouver dans des exploitations agricoles partout en France. Cette initiative vise à promouvoir les régions, les territoires et les produits des exploitants, en s’appuyant sur la puissance de RTL.

Le dispositif s’étend sur huit jours et concerne huit régions différentes. Du 21 au 28 février, huit valises RTL seront cachées chez huit agriculteurs répartis sur le territoire français. Chaque jour, une région est mise à l’honneur à travers cette opération, avec une logique de relais éditorial à l’antenne. Le neuvième jour est dédié au tirage au sort de la Valise RTL en Or lors du Salon International de l’Agriculture.

L’opération est relayée sur l’antenne de RTL en semaine et le week-end.