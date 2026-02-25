La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 25 Février 2026

Hit FM Radio en direct du Salon International de l’Agriculture


Du 21 février au 1er mars, Hit FM Radio installe son studio au cœur du Salon International de l’Agriculture pour proposer émissions en direct, reportages, interviews et live vidéo sur Facebook. La première radio locale du Gers articule couverture FM étendue et diffusion digitale afin d’assurer une présence continue auprès de ses auditeurs.



Cette année encore, Hit FM Radio est en direct du Salon International de l’Agriculture. Du 21 février au 1er mars, la station déplace son studio au sein même de l’événement afin de produire des émissions en direct, des reportages et des interviews. Le dispositif intègre également des live vidéo diffusés sur le réseau social Facebook, prolongeant l’antenne vers l’audio digital et les usages sociaux. Les auditeurs de la première radio locale du Gers peuvent ainsi suivre le salon en temps réel, accéder aux coulisses et participer à des jeux organisés à l’antenne pour gagner des cadeaux gourmands des producteurs du Gers. 
Dans le cadre de cette opération spéciale, Hit FM Radio donne la parole aux agriculteurs du Gers et des Hautes-Pyrénées. Le studio accueille des témoignages, des démonstrations et des échanges consacrés à l’agriculture régionale.

La radio met ainsi en avant les acteurs locaux à travers un traitement éditorial de proximité, en cohérence avec son positionnement territorial. Les interventions réalisées sur place alimentent l’antenne et les supports digitaux, renforçant la visibilité des contenus produits pendant toute la durée du salon.

Une couverture FM structurée dans le Gers et au-delà

Hit FM Radio revendique "la plus grande couverture FM du Gers". La station est diffusée à Auch sur 92.3 FM, à Fleurance sur 96.4 FM et 92.4 FM, à Lectoure sur 92.4 FM et 96.4 FM, à Mirande sur 99.9 FM, à Miradoux sur 96.4 FM et à L'Isle-Jourdain sur 92.4 FM. En Lot-et-Garonne, Hit FM Radio est accessible à Agen sur 92.4 FM. Dans les Hautes-Pyrénées, elle émet à Lannemezan sur 95 FM et à Arreau sur 95.1 FM. 


Frédéric Brulhatour
