Hit FM Radio en direct du Salon International de l’Agriculture

Cette année encore, Hit FM Radio est en direct du Salon International de l’Agriculture. Du 21 février au 1er mars, la station déplace son studio au sein même de l’événement afin de produire des émissions en direct, des reportages et des interviews. Le dispositif intègre également des live vidéo diffusés sur le réseau social Facebook, prolongeant l’antenne vers l’audio digital et les usages sociaux. Les auditeurs de la première radio locale du Gers peuvent ainsi suivre le salon en temps réel, accéder aux coulisses et participer à des jeux organisés à l’antenne pour gagner des cadeaux gourmands des producteurs du Gers.

Dans le cadre de cette opération spéciale, Hit FM Radio donne la parole aux agriculteurs du Gers et des Hautes-Pyrénées. Le studio accueille des témoignages, des démonstrations et des échanges consacrés à l’agriculture régionale.