La FRAP et la CORLAB organisent une formation sur le traitement éditorial de l’écologie

La première journée débute par une présentation de la formatrice et un tour de table pour identifier les attentes des participants. Elle se poursuit par une analyse du traitement des enjeux écologiques dans les médias en 2025 à partir des données de l’Observatoire des médias sur l’écologie et des constats et recommandations de Parlons Climat, avec un focus sur le traitement radiophonique. Les échanges portent également sur l’usage des mots et les choix éditoriaux, ainsi que sur un panorama de formats innovants, en radio mais aussi dans d’autres médias. La session aborde également les principes du "journalisme d’adaptation" et les méthodes du journalisme de solution appliquées aux sujets proposés par les participants.

La seconde journée commence par une analyse de la désinformation environnementale, notamment les pratiques de greenwashing, d’écoblanchiment et les discours de l’inaction. Elle aborde également les méthodes pour anticiper l’actualité environnementale, identifier des sources fiables et structurer une veille éditoriale adaptée aux besoins du public. Une réflexion est aussi menée sur la manière de s’adresser aux jeunes publics.

