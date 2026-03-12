La FRAP et la CORLAB organisent une formation sur le traitement éditorial de l’écologie

-
La FRAP et la CORLAB mettent en place une formation professionnelle consacrée au traitement journalistique des questions liées à l’écologie dans les médias radiophoniques. Cette session s’inscrit dans le cadre du projet "Ondes Durables" et s’adresse aux professionnels de la radio souhaitant renforcer leur approche éditoriale des enjeux environnementaux. La formation sera animée par Anne-Sophie Novel, économiste de formation devenue journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques et sociales ainsi que dans le traitement médiatique des questions environnementales. Elle a fondé en 2007 le site Ecoloinfo.com dont elle a été rédactrice en chef pendant sept ans avant de devenir indépendante. Au cours de son parcours, elle a collaboré avec plusieurs médias. Elle travaille actuellement comme journaliste indépendante pour La Croix, RFI, Disclose et La Salamandre.
Renforcer les pratiques éditoriales autour de l’écologie en radio
La formation vise à permettre aux professionnels de la radio d’améliorer la manière dont les enjeux environnementaux sont traités dans leurs contenus éditoriaux. Les participants seront notamment amenés à développer leur capacité à intégrer les enjeux climatiques et environnementaux dans leur couverture quotidienne de l’actualité et à sensibiliser leurs collègues à ces thématiques. Le programme prévoit également un travail sur la compréhension des attentes des audiences en matière d’information environnementale ainsi que sur l’identification de sources fiables et de données pertinentes. Les journalistes pourront aussi approfondir les méthodes du journalisme de solution et réfléchir à de nouveaux angles éditoriaux permettant d’aborder les bouleversements écologiques avec précision.
Cette formation vise également à développer des compétences telles que l’analyse du traitement médiatique des enjeux écologiques, le choix du vocabulaire approprié pour évoquer les transformations environnementales, l’identification de nouvelles sources d’expertise ou encore la capacité à vulgariser des sujets complexes afin de les rendre accessibles aux audiences radio.
Autour du traitement radiophonique de l’écologie
La première journée débute par une présentation de la formatrice et un tour de table pour identifier les attentes des participants. Elle se poursuit par une analyse du traitement des enjeux écologiques dans les médias en 2025 à partir des données de l’Observatoire des médias sur l’écologie et des constats et recommandations de Parlons Climat, avec un focus sur le traitement radiophonique. Les échanges portent également sur l’usage des mots et les choix éditoriaux, ainsi que sur un panorama de formats innovants, en radio mais aussi dans d’autres médias. La session aborde également les principes du "journalisme d’adaptation" et les méthodes du journalisme de solution appliquées aux sujets proposés par les participants.
La seconde journée commence par une analyse de la désinformation environnementale, notamment les pratiques de greenwashing, d’écoblanchiment et les discours de l’inaction. Elle aborde également les méthodes pour anticiper l’actualité environnementale, identifier des sources fiables et structurer une veille éditoriale adaptée aux besoins du public. Une réflexion est aussi menée sur la manière de s’adresser aux jeunes publics.
Un atelier radiophonique pour expérimenter les formats éditoriaux
La formation se conclut par un atelier radiophonique de créativité éditoriale autour d’un thème récurrent et prévisible, comme une vague de chaleur. Les participants travaillent individuellement ou en binôme pour imaginer des sujets, des angles et des traitements adaptés au format radio. Les propositions sont ensuite analysées collectivement avant un temps de débrief et une évaluation à chaud de la formation par les participants.