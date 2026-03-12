La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 12 Mars 2026 - 08:20

La FRAP et la CORLAB organisent une formation sur le traitement éditorial de l’écologie


Notez


Dans le cadre du projet "Ondes Durables", la FRAP et la CORLAB organiseront une formation destinée aux professionnels de la radio sur la couverture journalistique des enjeux écologiques. La session se déroulera les 8 et 9 juillet prochain à Nantes. D’une durée de 10 heures, cette formation est proposée au tarif de 630 euros.


La FRAP et la CORLAB organisent une formation sur le traitement éditorial de l’écologie

Vous aimerez aussi

La FRAP et la CORLAB mettent en place une formation professionnelle consacrée au traitement journalistique des questions liées à l’écologie dans les médias radiophoniques. Cette session s’inscrit dans le cadre du projet "Ondes Durables" et s’adresse aux professionnels de la radio souhaitant renforcer leur approche éditoriale des enjeux environnementaux. La formation sera animée par Anne-Sophie Novel, économiste de formation devenue journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques et sociales ainsi que dans le traitement médiatique des questions environnementales. Elle a fondé en 2007 le site Ecoloinfo.com dont elle a été rédactrice en chef pendant sept ans avant de devenir indépendante. Au cours de son parcours, elle a collaboré avec plusieurs médias. Elle travaille actuellement comme journaliste indépendante pour La Croix, RFI, Disclose et La Salamandre.

 


Renforcer les pratiques éditoriales autour de l’écologie en radio

La formation vise à permettre aux professionnels de la radio d’améliorer la manière dont les enjeux environnementaux sont traités dans leurs contenus éditoriaux. Les participants seront notamment amenés à développer leur capacité à intégrer les enjeux climatiques et environnementaux dans leur couverture quotidienne de l’actualité et à sensibiliser leurs collègues à ces thématiques. Le programme prévoit également un travail sur la compréhension des attentes des audiences en matière d’information environnementale ainsi que sur l’identification de sources fiables et de données pertinentes. Les journalistes pourront aussi approfondir les méthodes du journalisme de solution et réfléchir à de nouveaux angles éditoriaux permettant d’aborder les bouleversements écologiques avec précision.
Cette formation vise également à développer des compétences telles que l’analyse du traitement médiatique des enjeux écologiques, le choix du vocabulaire approprié pour évoquer les transformations environnementales, l’identification de nouvelles sources d’expertise ou encore la capacité à vulgariser des sujets complexes afin de les rendre accessibles aux audiences radio.


Autour du traitement radiophonique de l’écologie

La première journée débute par une présentation de la formatrice et un tour de table pour identifier les attentes des participants. Elle se poursuit par une analyse du traitement des enjeux écologiques dans les médias en 2025 à partir des données de l’Observatoire des médias sur l’écologie et des constats et recommandations de Parlons Climat, avec un focus sur le traitement radiophonique. Les échanges portent également sur l’usage des mots et les choix éditoriaux, ainsi que sur un panorama de formats innovants, en radio mais aussi dans d’autres médias. La session aborde également les principes du "journalisme d’adaptation" et les méthodes du journalisme de solution appliquées aux sujets proposés par les participants.
La seconde journée commence par une analyse de la désinformation environnementale, notamment les pratiques de greenwashing, d’écoblanchiment et les discours de l’inaction. Elle aborde également les méthodes pour anticiper l’actualité environnementale, identifier des sources fiables et structurer une veille éditoriale adaptée aux besoins du public. Une réflexion est aussi menée sur la manière de s’adresser aux jeunes publics.


Un atelier radiophonique pour expérimenter les formats éditoriaux

La formation se conclut par un atelier radiophonique de créativité éditoriale autour d’un thème récurrent et prévisible, comme une vague de chaleur. Les participants travaillent individuellement ou en binôme pour imaginer des sujets, des angles et des traitements adaptés au format radio. Les propositions sont ensuite analysées collectivement avant un temps de débrief et une évaluation à chaud de la formation par les participants.


Infos et inscriptions : ICI

Tags : CORLAB, écologie, formation, FRAP, Ondes Durables



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication