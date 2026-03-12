La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Pablo Belime et Marion Ser ont animé une concertation réunissant une cinquantaine de radios associatives pour analyser les enjeux écologiques et énergétiques du secteur. Cette démarche collective a permis d’identifier les fragilités du modèle et de préparer des outils, comme SONAR, pour accompagner la transition écologique de la filière.
Les radios associatives à l’épreuve de la transition écologique
Rédigé le Jeudi 12 Mars 2026

