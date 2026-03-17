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Mardi 17 Mars 2026 - 06:50

FGL diffuse pendant 365 jours un message contre les violences intrafamiliales


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La station FGL a lancé une initiative de sensibilisation aux violences intrafamiliales dans les Landes. La radio diffuse gratuitement pendant 365 jours un spot d’alerte destiné aux victimes et aux témoins. Ce message est programmé pendant 52 semaines sur les 7 fréquences de la station.


FGL diffuse pendant 365 jours un message contre les violences intrafamiliales

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Dans le cadre d’une initiative lancée le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, la station FGL a décidé de diffuser gratuitement pendant 365 jours un message destiné à sensibiliser aux violences intrafamiliales dans le département des Landes. Cette opération est menée avec plusieurs partenaires et en accord avec le Procureur, afin de proposer un message susceptible d’interpeller les personnes victimes ou témoins de ces situations. Le spot radio, conçu par la station, est diffusé pendant 52 semaines sur les 7 fréquences de FGL.
L’objectif de cette diffusion est de contribuer à éveiller les consciences et d’encourager les personnes concernées à réagir face aux violences intrafamiliales.


fgl.mp3 FGL.mp3  (1.09 Mo)


Tags : FGL, publicité, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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