FGL diffuse pendant 365 jours un message contre les violences intrafamiliales

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Dans le cadre d’une initiative lancée le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, la station FGL a décidé de diffuser gratuitement pendant 365 jours un message destiné à sensibiliser aux violences intrafamiliales dans le département des Landes. Cette opération est menée avec plusieurs partenaires et en accord avec le Procureur, afin de proposer un message susceptible d’interpeller les personnes victimes ou témoins de ces situations. Le spot radio, conçu par la station, est diffusé pendant 52 semaines sur les 7 fréquences de FGL.
L’objectif de cette diffusion est de contribuer à éveiller les consciences et d’encourager les personnes concernées à réagir face aux violences intrafamiliales.
FGL.mp3 (1.09 Mo)