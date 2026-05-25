Omnicom Media et iHeartMedia analysent l’efficacité des innovations audio

Les formats host-read apparaissent comme les plus performants sur les dimensions liées à la confiance et à la connexion émotionnelle. L’étude rappelle que 80 % des auditeurs déclarent faire confiance aux animateurs audio et les considérer comme des amis. Lorsqu’un message est lu par un host identifié, 76% des auditeurs estiment que le message paraît plus personnel contre 61 % pour un spot audio standard. Sur la connexion émotionnelle à la marque, les host-read atteignent 44% d’accord contre 33% pour les formats classiques.

Les gains sont également visibles sur les perceptions de marque. Les formats host-read associés à un animateur considéré comme “trusted host” génèrent un gain de 24 points sur l’attribut “marque de confiance”, contre 15 points pour les host-read classiques et 2 points pour les spots standards. Concernant l’affirmation "marque pour laquelle j’ai des sentiments forts", les trusted hosts atteignent +11 points, contre +4 points pour les host-read standards et +3 points pour les spots classiques.

L’impact se retrouve également sur le bas du funnel. Les host-read progressent de 17 points sur l’intention de recherche et de 17 points sur l’intention d’achat produit, contre respectivement +4 points pour les spots standards. La perception de pertinence de la marque atteint +9 points pour les host-read contre +4 points pour les formats classiques.