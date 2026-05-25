La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Lundi 25 Mai 2026 - 11:05

Omnicom Media et iHeartMedia analysent l’efficacité des innovations audio


Notez


Dans une étude menée avec iHeartMedia, Omnicom Media Intelligence analyse l’impact de plusieurs formats publicitaires audio sur les indicateurs de marque et de performance. Réalisée auprès de 3 521 auditeurs américains de 18 ans et plus écoutant de l’audio chaque semaine, l’étude compare spots standards, host-read, formats interactifs et publicités dynamiques sur la mémorisation, la confiance, l’intention de recherche et l’intention d’achat.



Vous aimerez aussi
Baptisée "Turning Volume into Value: What New Audio Innovations Mean for Advertisers", cette recherche s’appuie sur un panel en ligne représentatif de la population américaine composé de 3 521 personnes âgées de 18 ans et plus, consommant de l’audio au moins une fois par semaine.
Le document rappelle que l’audio représente désormais un tiers de la consommation média quotidienne selon eMarketer 2025. L’étude a été menée autour de trois secteurs : les produits de grande consommation, la beauté et l’assurance. Les participants ont été répartis aléatoirement entre groupes exposés et groupes de contrôle avant d’écouter des contenus audio intégrant différents formats publicitaires, puis de répondre à des enquêtes de brand lift.

Les chercheurs ont comparé plusieurs formats : spots audio standards de 30 secondes, publicités "host-read" de 30 secondes lues par des animateurs radio ou des hosts de podcasts, formats host-read longs de 120 secondes, publicités dynamiques contextualisées et formats interactifs "Motion Activated Units" invitant les auditeurs à secouer leur smartphone pour accéder à des contenus supplémentaires.

Les spots audio standards renforcent mémorisation et intention

L’étude montre que les formats audio standards continuent de produire des résultats significatifs sur les principaux indicateurs de marque. Parmi les auditeurs susceptibles d’acheter prochainement dans la catégorie concernée, les spots standards enregistrent un gain de 22 points en mémorisation publicitaire spontanée, de 6 points sur la favorabilité de marque, de 5 points sur l’intention de recherche et de 5 points sur l’intention d’achat.
Le rapport souligne également un "effet multiplicateur" de l’audio sur les autres canaux marketing. Les données citées indiquent une progression de 83% des performances sociales, de 109% de l’engagement digital et social ainsi qu’une hausse de 47% des recherches de marque après exposition à l’audio. Selon les auteurs, ces résultats doivent conduire les annonceurs à réévaluer la place de l’audio dans leur mix média et à lui accorder un niveau d’investissement cohérent avec le temps d’exposition des audiences.
Les spots audio standards continuent de générer des gains significatifs sur les principaux indicateurs de marque, notamment la mémorisation publicitaire spontanée, la favorabilité, l’intention de recherche et l’intention d’achat.
Les spots audio standards continuent de générer des gains significatifs sur les principaux indicateurs de marque, notamment la mémorisation publicitaire spontanée, la favorabilité, l’intention de recherche et l’intention d’achat.

Les host-read renforcent confiance et proximité

Les formats host-read apparaissent comme les plus performants sur les dimensions liées à la confiance et à la connexion émotionnelle. L’étude rappelle que 80 % des auditeurs déclarent faire confiance aux animateurs audio et les considérer comme des amis. Lorsqu’un message est lu par un host identifié, 76% des auditeurs estiment que le message paraît plus personnel contre 61 % pour un spot audio standard. Sur la connexion émotionnelle à la marque, les host-read atteignent 44% d’accord contre 33% pour les formats classiques.
Les gains sont également visibles sur les perceptions de marque. Les formats host-read associés à un animateur considéré comme “trusted host” génèrent un gain de 24 points sur l’attribut “marque de confiance”, contre 15 points pour les host-read classiques et 2 points pour les spots standards. Concernant l’affirmation "marque pour laquelle j’ai des sentiments forts", les trusted hosts atteignent +11 points, contre +4 points pour les host-read standards et +3 points pour les spots classiques.
L’impact se retrouve également sur le bas du funnel. Les host-read progressent de 17 points sur l’intention de recherche et de 17 points sur l’intention d’achat produit, contre respectivement +4 points pour les spots standards. La perception de pertinence de la marque atteint +9 points pour les host-read contre +4 points pour les formats classiques.
Les publicités lues par des animateurs ou des hosts de podcasts renforcent nettement la perception de confiance et la proximité émotionnelle avec les marques.
Les publicités lues par des animateurs ou des hosts de podcasts renforcent nettement la perception de confiance et la proximité émotionnelle avec les marques.

Les formats longs augmentent fortement la mémorisation

L’étude s’intéresse également aux formats longs de 120 secondes. Selon les résultats publiés, les long-form host-read doublent pratiquement la mémorisation spontanée par rapport aux formats host-read courts. Les formats longs enregistrent un gain de 28 points en mémorisation publicitaire contre +11 points pour les host-read de 30 secondes. Les formats longs associés à des trusted hosts obtiennent aussi les meilleurs résultats sur la compréhension des bénéfices de marque. Ainsi, 76% des répondants déclarent que le message “communiquait clairement les bénéfices de la marque”, contre 58% pour les host-read courts de trusted hosts, 51% pour les formats longs standards et 42% pour les spots standards de 30 secondes.
Sur la capacité à mieux comprendre la marque, les formats longs avec trusted hosts atteignent 97 % d’accord, contre 87% pour les host-read courts avec trusted hosts, 85% pour les formats longs standards et 79% pour les spots standards courts. L’étude note également un impact sur la rapidité d’achat. Parmi les auditeurs déjà susceptibles d’acheter dans la semaine, les formats longs host-read génèrent un gain de 11 points sur l’intention d’achat à court terme, contre +8 points pour les host-read courts.
Les formats host-read longs de 120 secondes permettent d’améliorer fortement la mémorisation publicitaire grâce à un temps d’expression plus important et à une narration plus détaillée.
Les formats host-read longs de 120 secondes permettent d’améliorer fortement la mémorisation publicitaire grâce à un temps d’expression plus important et à une narration plus détaillée.

Les formats interactifs séduisent surtout les jeunes audiences

Les formats interactifs “Motion Activated Units” affichent des résultats plus marqués auprès des jeunes générations et des audiences déjà engagées dans un projet d’achat. Parmi les personnes susceptibles d’acheter prochainement dans la catégorie, 43% ont effectivement secoué leur téléphone après l’incitation audio, contre 19% parmi les individus non susceptibles d’acheter. Par génération, le taux d’interaction atteint 42% chez les Millennials, 36% chez la Gen Z, 24 % chez la Gen X et 13 % chez les Boomers.
Sur les indicateurs de performance, les MAU génèrent +16 points d’intention de recherche contre +9 points pour les spots standards. L’intention d’achat progresse de 11 points avec les formats interactifs contre +5 points pour les formats audio classiques.
L’étude montre également que 73% des auditeurs jugent ces formats “uniques”, contre 63% pour les spots standards. Parmi les répondants exposés aux MAU, 88% considèrent qu’il s’agit d’un moyen simple d’obtenir davantage d’informations, 84% y voient une manière ludique d’en apprendre plus et 79% déclarent souhaiter recevoir ce type de messages de marques qui les intéressent.
Les freins identifiés restent principalement liés à la compréhension du mécanisme. Parmi les personnes n’ayant pas interagi, 32% indiquent ne pas savoir ce qui allait se passer, 24% ne voulaient pas interrompre leur écoute et 22% déclarent ne pas avoir entendu l’invitation à secouer le téléphone.
Les formats interactifs "Motion Activated Units" suscitent davantage d’engagement auprès des jeunes générations et des audiences déjà en intention d’achat. L’étude montre que 42% des Millennials et 36% de la Gen Z ont interagi avec le format.
Les formats interactifs "Motion Activated Units" suscitent davantage d’engagement auprès des jeunes générations et des audiences déjà en intention d’achat. L’étude montre que 42% des Millennials et 36% de la Gen Z ont interagi avec le format.

Les publicités dynamiques améliorent la pertinence perçue

Les formats dynamiques basés sur le contexte et le moment de diffusion affichent également des résultats positifs. Les publicités personnalisées atteignent 80 % d’accord sur l’affirmation "la publicité me semblait pertinente" contre 73% pour les spots standards. Les déclinaisons adaptées au moment de la journée renforcent aussi la connexion émotionnelle. Sur l’indicateur "m’a permis de me sentir émotionnellement connecté à la marque", les formats dynamiques contextualisés obtiennent 70% d’accord contre 58% pour les spots classiques. 
Enfin, les publicités dynamiques "time-of-day" génèrent un gain de 11 points sur l’intention de recherche contre +3 points pour les spots standards.
Les publicités dynamiques améliorent la pertinence perçue des messages publicitaires grâce à une personnalisation adaptée au contexte et au moment d’écoute. Dans l’étude, 80% des auditeurs exposés aux formats dynamiques jugent les messages pertinents, contre 73% pour les spots audio standards.
Les publicités dynamiques améliorent la pertinence perçue des messages publicitaires grâce à une personnalisation adaptée au contexte et au moment d’écoute. Dans l’étude, 80% des auditeurs exposés aux formats dynamiques jugent les messages pertinents, contre 73% pour les spots audio standards.

Une logique de planification par objectif marketing

Au-delà des performances individuelles de chaque format, l’étude recommande une approche de planification centrée sur les objectifs marketing. Les spots standards restent adaptés aux stratégies de couverture et de mémorisation. Les host-read sont présentés comme des leviers de confiance et de proximité. Les formats longs sont davantage associés à la considération et à l’explication des bénéfices produits, tandis que les formats dynamiques et interactifs apparaissent plus pertinents pour les stratégies de conversion et d’engagement.
Le rapport conclut que l’innovation audio doit rester au service de l’expérience d’écoute et de la relation de confiance construite avec les voix de la radio, du streaming et des podcasts.
L’étude recommande une approche de planification audio fondée sur les objectifs marketing, en associant chaque format publicitaire à une étape spécifique du funnel. Les host-read sont positionnés sur la confiance et la mémorisation, les formats dynamiques sur la personnalisation, tandis que les formats interactifs et longs sont utilisés pour accélérer l’engagement et la conversion.
L’étude recommande une approche de planification audio fondée sur les objectifs marketing, en associant chaque format publicitaire à une étape spécifique du funnel. Les host-read sont positionnés sur la confiance et la mémorisation, les formats dynamiques sur la personnalisation, tandis que les formats interactifs et longs sont utilisés pour accélérer l’engagement et la conversion.

L'étude complète est accessible ICI

Tags : iHeartMedia, Omnicom Media Group, publicité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication