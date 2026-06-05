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Vendredi 5 Juin 2026 - 06:50

RCA La Radio célèbre la Fête des Mères au plus près de ses auditrices


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À l'occasion de la Fête des Mères, RCA La Radio a déployé un dispositif antenne et terrain visant à créer un lien direct avec ses auditeurs. Après avoir invité son public à inscrire sa maman sur son site internet, la station a organisé, le 31 mai 2026, la livraison de bouquets de fleurs à plusieurs gagnantes. Une opération relayée en direct à l'antenne qui illustre la stratégie de proximité revendiquée par la radio régionale.



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Durant toute la semaine précédant l'événement, les auditeurs étaient invités à inscrire leur mère sur le site internet de la station, rcalaradio.com, en lui adressant quelques mots. À l'issue de cette phase de participation, plusieurs gagnantes ont été tirées au sort. Pour mener cette opération, les équipes de RCA La Radio se sont appuyées sur des fleuristes locaux partenaires mobilisés pour l'occasion. Les équipes de la station se sont rendues auprès des gagnantes afin de leur remettre leur bouquet et de recueillir leurs réactions en direct. Cette mécanique a permis à la radio de faire vivre l'événement simultanément sur le terrain et à l'antenne.
Les témoignages, les messages adressés aux mamans ainsi que les réactions recueillies lors des livraisons ont constitué le fil conducteur de cette opération spéciale.


Le direct au service de l'émotion

Selon la station, les séquences diffusées à l'antenne ont été marquées par des sourires, des larmes de joie, des messages d'amour et des réactions spontanées. Chaque livraison a donné lieu à une histoire différente tout en conservant un même objectif : créer une surprise pour les participantes sélectionnées.
En suivant ces interventions en direct, les auditeurs ont pu partager les moments vécus par les familles concernées. L'opération a ainsi reposé sur un dispositif associant animation antenne, présence sur le terrain et interaction avec la communauté d'auditeurs.







Tags : proximité, RCA, RCA La Radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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