RCA La Radio célèbre la Fête des Mères au plus près de ses auditrices

Durant toute la semaine précédant l'événement, les auditeurs étaient invités à inscrire leur mère sur le site internet de la station, rcalaradio.com, en lui adressant quelques mots. À l'issue de cette phase de participation, plusieurs gagnantes ont été tirées au sort. Pour mener cette opération, les équipes de RCA La Radio se sont appuyées sur des fleuristes locaux partenaires mobilisés pour l'occasion. Les équipes de la station se sont rendues auprès des gagnantes afin de leur remettre leur bouquet et de recueillir leurs réactions en direct. Cette mécanique a permis à la radio de faire vivre l'événement simultanément sur le terrain et à l'antenne.

Les témoignages, les messages adressés aux mamans ainsi que les réactions recueillies lors des livraisons ont constitué le fil conducteur de cette opération spéciale.

