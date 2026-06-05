RCA La Radio célèbre la Fête des Mères au plus près de ses auditrices

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Durant toute la semaine précédant l'événement, les auditeurs étaient invités à inscrire leur mère sur le site internet de la station, rcalaradio.com, en lui adressant quelques mots. À l'issue de cette phase de participation, plusieurs gagnantes ont été tirées au sort. Pour mener cette opération, les équipes de RCA La Radio se sont appuyées sur des fleuristes locaux partenaires mobilisés pour l'occasion. Les équipes de la station se sont rendues auprès des gagnantes afin de leur remettre leur bouquet et de recueillir leurs réactions en direct. Cette mécanique a permis à la radio de faire vivre l'événement simultanément sur le terrain et à l'antenne.
Les témoignages, les messages adressés aux mamans ainsi que les réactions recueillies lors des livraisons ont constitué le fil conducteur de cette opération spéciale.
Le direct au service de l'émotion
Selon la station, les séquences diffusées à l'antenne ont été marquées par des sourires, des larmes de joie, des messages d'amour et des réactions spontanées. Chaque livraison a donné lieu à une histoire différente tout en conservant un même objectif : créer une surprise pour les participantes sélectionnées.
En suivant ces interventions en direct, les auditeurs ont pu partager les moments vécus par les familles concernées. L'opération a ainsi reposé sur un dispositif associant animation antenne, présence sur le terrain et interaction avec la communauté d'auditeurs.