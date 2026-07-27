L’Alliance de la Radio rappelle le rôle de la radio en situation de crise

Le message remercie également les rédactions et les envoyés spéciaux des radios nationales membres de l’Alliance de la Radio. Sont citées RTL, Europe 1, RMC BFM, NRJ GROUP, Radio Classique et Skyrock. L’organisation mentionne également les 200 radios locales et indépendantes du SIRTI mobilisées pour couvrir les événements et relayer les informations jugées essentielles.

L’Alliance de la Radio fait référence aux propos de Nicolas Roche, à la tête du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, lors des Assises de la radio organisées par l’Arcom. Elle rappelle à cette occasion que la radio demeure un média stratégique en situation de crise. L’organisation met notamment en avant son accessibilité, y compris en mobilité, ainsi que sa capacité à diffuser rapidement des informations vérifiées et des consignes de sécurité.

