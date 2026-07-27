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Lundi 27 Juillet 2026 - 05:35

L’Alliance de la Radio rappelle le rôle de la radio en situation de crise


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Face aux événements qui touchent la Gironde, l’Alliance de la Radio apporte son soutien aux équipes des radios locales, nationales et associatives mobilisées sur le terrain. L’organisation rappelle le rôle de la radio dans l’information en situation de crise et réaffirme, aux côtés de Radio France, sa volonté de maintenir obligatoirement la réception FM et DAB+ dans tous les véhicules.



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L’Alliance de la Radio a publié un message de soutien aux professionnels mobilisés pour informer les habitants lors des événements qui touchent la Gironde. "Quand l’actualité devient une urgence, la #radio est là", indique l’organisation. Son message s’adresse aux journalistes, reporters, animateurs, techniciens et à l’ensemble des équipes des radios privées locales et nationales, mais aussi associatives, engagées dans la couverture de ces événements.
L’Alliance de la Radio cite plus particulièrement les équipes des radios locales privées de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine : WIT FM, Blackbox, ARL, Forever, Enjoy 33, Mélodie FM, FGL Fréquence Grands Lacs et Aqui FM.


Selon l’organisation, ces stations assurent, au plus près du terrain, "une information réactive, fiable et utile aux populations".


Les radios nationales et 200 radios locales et indépendantes

Le message remercie également les rédactions et les envoyés spéciaux des radios nationales membres de l’Alliance de la Radio. Sont citées RTL, Europe 1, RMC BFM, NRJ GROUP, Radio Classique et Skyrock. L’organisation mentionne également les 200 radios locales et indépendantes du SIRTI mobilisées pour couvrir les événements et relayer les informations jugées essentielles.
L’Alliance de la Radio fait référence aux propos de Nicolas Roche, à la tête du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, lors des Assises de la radio organisées par l’Arcom. Elle rappelle à cette occasion que la radio demeure un média stratégique en situation de crise. L’organisation met notamment en avant son accessibilité, y compris en mobilité, ainsi que sa capacité à diffuser rapidement des informations vérifiées et des consignes de sécurité.


La FM et le DAB+ dans tous les véhicules

Cette mobilisation sert également d’appui à une position défendue par l’Alliance de la Radio aux côtés de Radio France : le maintien obligatoire de la réception FM et DAB+ dans tous les véhicules. "Cette réalité conforte notre engagement, aux côtés de Radio France, pour défendre le maintien obligatoire de la réception #FM et #DAB+ dans tous les véhicules", indique l’Alliance de la Radio.
L’organisation conclut son message en reliant directement l’accès à la radio aux enjeux d’information et de sécurité publique : "Garantir l’accès à la #radio, c’est préserver un outil essentiel d’information, de résilience et de sécurité publique."



Tags : Alliance de la radio, ARL, Blackbox, crise, Enjoy 33, FGL, FGL Fréquence Grands Lacs, Forever, Mélodie FM, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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