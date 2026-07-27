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Lundi 27 Juillet 2026 - 15:00

ICI Gironde mobilisée face aux besoins de relogement en Gironde


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Face aux incendies qui frappent la Gironde et à l’augmentation du nombre de maisons détruites, ICI Gironde lance "ICI Gironde Urgence Solidarité". La station mobilise son antenne, ses plateformes numériques et son réseau pour recueillir les propositions d’hébergement et faciliter le relogement des personnes sinistrées, avec un engagement de transmission sous 24 heures.



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Face aux incendies qui frappent actuellement la Gironde et au nombre grandissant de maisons détruites, ICI Gironde renforce son dispositif avec le lancement de "ICI Gironde Urgence Solidarité". Cette initiative se concentre sur le relogement des personnes sinistrées. Chaque jour, de nouvelles familles se retrouvent sans logement. Dans ce contexte, ICI Gironde entend utiliser les moyens dont elle dispose en radio et dans l’audio digital pour faciliter la mise en relation entre les propositions d’hébergement et les besoins des personnes touchées.
ICI Gironde met ainsi son antenne, ses plateformes numériques et son réseau au service du dispositif. Les particuliers, professionnels et collectivités qui souhaitent proposer un logement, une chambre, une résidence secondaire ou toute autre solution d’hébergement peuvent contacter la station.


Les propositions peuvent être adressées par téléphone ou via WhatsApp au 05 56 19 10 10, ainsi que sur le site d’ICI consacré à la Gironde.


Un délai de 24 heures pour transmettre les propositions

ICI Gironde s’engage à transmettre chaque proposition de relogement dans un délai de 24 heures aux acteurs compétents. Sont concernés les institutions, les collectivités, les associations et les organisations humanitaires susceptibles de permettre à ces offres de bénéficier rapidement aux personnes concernées. Avec "ICI Gironde Urgence Solidarité", la station concentre donc cette opération sur un objectif précis : répondre à l’urgence du relogement, présenté comme le besoin actuellement le plus pressant des familles touchées par les incendies.
En parallèle de cette opération spécifique, ICI Gironde continuera de relayer à l’antenne les autres initiatives solidaires organisées sur le territoire. Cela concerne les collectes, les aides matérielles, les appels aux dons, les actions citoyennes et les différents dispositifs de soutien.


Tags : Gironde, ICI, ICI Gironde, proximité, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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