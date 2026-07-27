ICI Gironde mobilisée face aux besoins de relogement en Gironde

Face aux incendies qui frappent actuellement la Gironde et au nombre grandissant de maisons détruites, ICI Gironde renforce son dispositif avec le lancement de "ICI Gironde Urgence Solidarité". Cette initiative se concentre sur le relogement des personnes sinistrées. Chaque jour, de nouvelles familles se retrouvent sans logement. Dans ce contexte, ICI Gironde entend utiliser les moyens dont elle dispose en radio et dans l’audio digital pour faciliter la mise en relation entre les propositions d’hébergement et les besoins des personnes touchées.

ICI Gironde met ainsi son antenne, ses plateformes numériques et son réseau au service du dispositif. Les particuliers, professionnels et collectivités qui souhaitent proposer un logement, une chambre, une résidence secondaire ou toute autre solution d’hébergement peuvent contacter la station.

