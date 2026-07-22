Les radios locales italiennes plaident pour une évolution maîtrisée du DAB+

En conclusion, Marco Rossignoli a souligné la capacité d'adaptation des médias locaux italiens, confrontés depuis un demi-siècle à de profondes évolutions technologiques et à plusieurs crises économiques, tout en conservant leur proximité avec les territoires. Il a déclaré : "C'est sur cet héritage que doit se construire l'avenir".

Franco Mugerli, président de l'association Corallo qui regroupe les radios et télévisions catholiques, est revenu sur l'histoire de ces médias nés dans les années 1970. Il a rappelé qu'ils constituaient alors les "social media" de leur époque, en donnant pour la première fois la parole aux citoyens. Selon lui, malgré leur adaptation aux plateformes numériques, ces radios et télévisions locales ont conservé leur identité et continuent de jouer un rôle essentiel en faveur du pluralisme et de la responsabilité sociale en Italie. Le Forum s'est achevé par la remise de distinctions à près d'une centaine de radios et télévisions locales présentes depuis 50 ans dans le paysage audiovisuel italien.

