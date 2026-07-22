Les radios locales italiennes plaident pour une évolution maîtrisée du DAB+

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À l'occasion du RadioTv Forum 2026 organisé à Rome, la fédération nationale des radios et télévisions locales Aeranti-Corallo a célébré le 50e anniversaire de l'arrêt n° 202 rendu en 1976 par la Cour constitutionnelle italienne, une décision qui avait mis fin au monopole de l'État sur la radiodiffusion locale.
Dans son intervention annuelle, Marco Rossignoli, coordinateur national d'Aeranti-Corallo, a consacré une large partie de son discours à la radio. Il a rappelé que la FM demeure aujourd'hui la principale plateforme de diffusion grâce à sa couverture universelle et à son maillage territorial. Concernant le DAB+, il a estimé que son développement devait s'appuyer sur une planification des réseaux permettant des décrochages locaux. Selon lui, cette organisation favoriserait la diffusion de programmes adaptés à des zones géographiques spécifiques tout en renforçant les recettes publicitaires locales.
Une place revendiquée dans les voitures connectées
Marco Rossignoli a également appelé à ce que la radio soit intégrée dans l'ensemble des véhicules connectés. Sur le plan économique, il a demandé la stabilisation des aides publiques ainsi que le maintien de dispositifs favorisant l'innovation technologique. Il a rappelé que les radios et télévisions locales emploient environ 2 000 journalistes et a exprimé le souhait d'un renouvellement constructif de la convention collective nationale conciliant la pérennité économique des entreprises et les droits des salariés.
Cinquante ans de radio locale célébrés par un timbre commémoratif
L'illustration a été réalisée par Claudia Giusto, designer au Centre philatélique de l'Institut polygraphique et Monnaie de l'État italien. Marco Rossignoli a qualifié cette émission de "prestigieuse reconnaissance institutionnelle pour l'ensemble du secteur de la radiodiffusion locale".
Un demi-siècle d'adaptation des médias locaux
En conclusion, Marco Rossignoli a souligné la capacité d'adaptation des médias locaux italiens, confrontés depuis un demi-siècle à de profondes évolutions technologiques et à plusieurs crises économiques, tout en conservant leur proximité avec les territoires. Il a déclaré : "C'est sur cet héritage que doit se construire l'avenir".
Franco Mugerli, président de l'association Corallo qui regroupe les radios et télévisions catholiques, est revenu sur l'histoire de ces médias nés dans les années 1970. Il a rappelé qu'ils constituaient alors les "social media" de leur époque, en donnant pour la première fois la parole aux citoyens. Selon lui, malgré leur adaptation aux plateformes numériques, ces radios et télévisions locales ont conservé leur identité et continuent de jouer un rôle essentiel en faveur du pluralisme et de la responsabilité sociale en Italie. Le Forum s'est achevé par la remise de distinctions à près d'une centaine de radios et télévisions locales présentes depuis 50 ans dans le paysage audiovisuel italien.