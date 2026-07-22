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Mercredi 22 Juillet 2026 - 08:10

Les radios locales italiennes plaident pour une évolution maîtrisée du DAB+


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Réuni le 9 juillet à Rome, le RadioTv Forum 2026 organisé par Aeranti-Corallo a célébré les 50 ans de la fin du monopole public sur la radiodiffusion locale en Italie. Au-delà de cet anniversaire, les débats ont porté sur les défis actuels de la radio : maintien de la FM, développement du DAB+, présence dans les véhicules connectés, soutien public à l'innovation et reconnaissance du rôle des radios locales dans le paysage audiovisuel italien.


Réuni à Rome le 9 juillet 2026, le RadioTV Forum d'Aeranti-Corallo a réaffirmé que la FM demeure le principal mode de diffusion des radios locales italiennes, tout en appelant à un développement du DAB+ compatible avec les besoins des territoires. Source : Aeranti-Corallo.
Réuni à Rome le 9 juillet 2026, le RadioTV Forum d'Aeranti-Corallo a réaffirmé que la FM demeure le principal mode de diffusion des radios locales italiennes, tout en appelant à un développement du DAB+ compatible avec les besoins des territoires. Source : Aeranti-Corallo.

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À l'occasion du RadioTv Forum 2026 organisé à Rome, la fédération nationale des radios et télévisions locales Aeranti-Corallo a célébré le 50e anniversaire de l'arrêt n° 202 rendu en 1976 par la Cour constitutionnelle italienne, une décision qui avait mis fin au monopole de l'État sur la radiodiffusion locale.
Dans son intervention annuelle, Marco Rossignoli, coordinateur national d'Aeranti-Corallo, a consacré une large partie de son discours à la radio. Il a rappelé que la FM demeure aujourd'hui la principale plateforme de diffusion grâce à sa couverture universelle et à son maillage territorial. Concernant le DAB+, il a estimé que son développement devait s'appuyer sur une planification des réseaux permettant des décrochages locaux. Selon lui, cette organisation favoriserait la diffusion de programmes adaptés à des zones géographiques spécifiques tout en renforçant les recettes publicitaires locales.


Une place revendiquée dans les voitures connectées

Marco Rossignoli a également appelé à ce que la radio soit intégrée dans l'ensemble des véhicules connectés. Sur le plan économique, il a demandé la stabilisation des aides publiques ainsi que le maintien de dispositifs favorisant l'innovation technologique. Il a rappelé que les radios et télévisions locales emploient environ 2 000 journalistes et a exprimé le souhait d'un renouvellement constructif de la convention collective nationale conciliant la pérennité économique des entreprises et les droits des salariés.

Lors du RadioTV Forum 2026, Aeranti-Corallo a également appelé à garantir la présence des radios locales dans les voitures connectées, un enjeu jugé stratégique pour préserver l'accès des auditeurs aux programmes à l'heure de l'évolution des usages embarqués. Source : Aeranti-Corallo.
Lors du RadioTV Forum 2026, Aeranti-Corallo a également appelé à garantir la présence des radios locales dans les voitures connectées, un enjeu jugé stratégique pour préserver l'accès des auditeurs aux programmes à l'heure de l'évolution des usages embarqués. Source : Aeranti-Corallo.

Cinquante ans de radio locale célébrés par un timbre commémoratif

Le responsable d'Aeranti-Corallo s'est également félicité de l'émission, le 28 juillet 2026, d'un timbre commémoratif célébrant les 50 ans de la radio et de la télévision locales. Présenté par le ministre des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, ce timbre fait partie de la série "Les excellences du patrimoine culturel italien". Son visuel représente une antenne diffusant des ondes électromagnétiques accompagnée du nombre 50, symbole d'un demi-siècle d'innovation et d'ancrage territorial.
L'illustration a été réalisée par Claudia Giusto, designer au Centre philatélique de l'Institut polygraphique et Monnaie de l'État italien. Marco Rossignoli a qualifié cette émission de "prestigieuse reconnaissance institutionnelle pour l'ensemble du secteur de la radiodiffusion locale".
À l'occasion des 50 ans de la radio et de la télévision locales en Italie, un timbre commémoratif sera émis le 28 juillet 2026. Il symbolise un demi-siècle de pluralisme audiovisuel et constitue une reconnaissance institutionnelle du secteur. Source : Aeranti-Corallo.
À l'occasion des 50 ans de la radio et de la télévision locales en Italie, un timbre commémoratif sera émis le 28 juillet 2026. Il symbolise un demi-siècle de pluralisme audiovisuel et constitue une reconnaissance institutionnelle du secteur. Source : Aeranti-Corallo.

Un demi-siècle d'adaptation des médias locaux

En conclusion, Marco Rossignoli a souligné la capacité d'adaptation des médias locaux italiens, confrontés depuis un demi-siècle à de profondes évolutions technologiques et à plusieurs crises économiques, tout en conservant leur proximité avec les territoires. Il a déclaré : "C'est sur cet héritage que doit se construire l'avenir".
Franco Mugerli, président de l'association Corallo qui regroupe les radios et télévisions catholiques, est revenu sur l'histoire de ces médias nés dans les années 1970. Il a rappelé qu'ils constituaient alors les "social media" de leur époque, en donnant pour la première fois la parole aux citoyens. Selon lui, malgré leur adaptation aux plateformes numériques, ces radios et télévisions locales ont conservé leur identité et continuent de jouer un rôle essentiel en faveur du pluralisme et de la responsabilité sociale en Italie. Le Forum s'est achevé par la remise de distinctions à près d'une centaine de radios et télévisions locales présentes depuis 50 ans dans le paysage audiovisuel italien.


Tags : Aeranti-Corallo, DAB+, FM, Italie, Marco Rossignoli, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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