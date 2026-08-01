Quinze ans de DAB+ en Allemagne et plus de 300 radios disponibles

Plusieurs programmes peuvent être diffusés au sein d’une même plateforme, appelée multiplex, permettant de partager les fréquences et les infrastructures. Les auditeurs peuvent de leur côté recevoir gratuitement les contenus sans consommation de données.

Une étude de la BBC intitulée "The energy footprint of BBC radio services: now and in the future", réalisée par Fletcher et Chandaria en 2020, a étudié la consommation énergétique liée à la production, à la diffusion et à la réception des programmes de radio de la BBC. Elle conclut que la radio numérique terrestre est la plateforme la moins énergivore parmi celles étudiées, tandis que la DTV est la plus énergivore.

Pour l’Allemagne, l’étude "green radio" de la BLM et du Bayerischer Rundfunk, publiée en 2021, indique qu’à couverture comparable, la consommation d’énergie nécessaire à la diffusion d’un programme en DAB+ est sensiblement inférieure à celle d’une diffusion en FM.

