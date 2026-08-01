Quinze ans de DAB+ en Allemagne et plus de 300 radios disponibles

Le 1er août 2011, la première plateforme nationale de programmes DAB+ était lancée en Allemagne. 15 ans plus tard, le Digitalradio Büro Deutschland dresse un bilan du développement de la radio numérique terrestre dans le pays. Parti de quelques sites de diffusion et d’une offre limitée, le DAB+ repose désormais sur un réseau couvrant presque tout le territoire et propose une offre de programmes plus étendue que celle disponible en FM.
Deutschlandradio a participé dès le lancement à la construction du DAB+ en Allemagne. En 2011, le groupe public national a été, avec les premières radios privées, à l’initiative de la première plateforme nationale de programmes.
Deutschlandradio engagé depuis 2011
Pour Deutschlandfunk et Deutschlandfunk Kultur, le DAB+ a permis d’étendre leur couverture, les deux programmes ne touchant qu’une partie de la population en FM. Le troisième programme de Deutschlandradio, Deutschlandfunk Nova, est exclusivement diffusé en numérique. Son déploiement national, notamment auprès des publics plus jeunes, n’aurait pas été réalisable en FM selon le communiqué. Aujourd’hui, les programmes de Deutschlandradio diffusés sur la plateforme nationale DAB+ couvrent plus de 92% de la population à l’intérieur des bâtiments et plus de 97% du territoire en réception mobile.
Allemagne, anniversaire, DAB+, Deutschlandradio
Lors du lancement de 2011, environ 27 sites de diffusion étaient actifs à l’échelle nationale. Le premier réseau national DAB+ en compte désormais 184. D’ici la fin de l’année 2026, ce nombre doit atteindre jusqu’à 192 sites. Plus de 78 millions d’Allemands peuvent aujourd’hui recevoir à domicile, avec une antenne intérieure, les programmes diffusés à l’échelle nationale.
L’offre s’est également développée. Plus de 300 programmes de radio sont désormais disponibles en diffusion numérique terrestre à l’échelle nationale, régionale et locale. Plus de 100 d’entre eux sont diffusés exclusivement en numérique. Aux offres de l’ARD et de Deutschlandradio s’ajoutent aujourd’hui de nombreuses marques de radios privées utilisant le DAB+ pour leur diffusion.
40% des foyers équipés
Les données de la ma Audio 2026 II mesurent également la place du DAB+ dans les usages audio en Allemagne. Dans le Weitesten Hörerkreis, ou WHK, qui correspond ici à l’audience au cours des quatre dernières semaines, 35.6% de la population utilise le DAB+.
La proportion atteint 43.1% auprès des 30-59 ans au cours des quatre dernières semaines. Sur cette cible, la durée quotidienne d’écoute atteint 167 minutes. Le marché des équipements a accompagné le développement de la diffusion. Les consommateurs disposent désormais de plusieurs centaines de modèles de récepteurs proposés dans le commerce et en ligne. Un nombre croissant de ces appareils intègre déjà le futur service de sécurité DAB+ "Automatic Safety Alert", ou ASA. Selon les Audio Trends 2025, 40% des foyers allemands disposent d’au moins un poste de radio DAB+. Par rapport à l’année précédente, environ 2 millions de foyers supplémentaires se sont équipés.
Environ une voiture sur quatre dispose du DAB+
L’automobile constitue un autre vecteur de développement du DAB+. Depuis l’entrée en application de l’obligation européenne relative à la radio numérique fin 2020, les voitures neuves équipées d’un autoradio doivent être capables de recevoir le DAB+. La proportion de véhicules équipés progresse ainsi dans le parc automobile allemand. Environ une voiture particulière sur quatre dispose désormais d’un autoradio DAB+.
Le DAB+ doit également accueillir prochainement le service "Automatic Safety Alert (ASA)", destiné à transmettre des messages de sécurité à la population en situation d’urgence ou de crise. Le dispositif est conçu pour continuer à informer les auditeurs lorsque les réseaux mobiles ou les connexions internet sont interrompus. ASA fonctionne automatiquement en arrière-plan et peut adapter les alertes à la région correspondant au lieu de résidence. Le DAB+ permet par ailleurs de transmettre simultanément une information à une grande partie de la population sans générer de charge supplémentaire sur le réseau de diffusion.
Une diffusion mutualisée au sein des multiplex
Plusieurs programmes peuvent être diffusés au sein d’une même plateforme, appelée multiplex, permettant de partager les fréquences et les infrastructures. Les auditeurs peuvent de leur côté recevoir gratuitement les contenus sans consommation de données.
Une étude de la BBC intitulée "The energy footprint of BBC radio services: now and in the future", réalisée par Fletcher et Chandaria en 2020, a étudié la consommation énergétique liée à la production, à la diffusion et à la réception des programmes de radio de la BBC. Elle conclut que la radio numérique terrestre est la plateforme la moins énergivore parmi celles étudiées, tandis que la DTV est la plus énergivore.
Pour l’Allemagne, l’étude "green radio" de la BLM et du Bayerischer Rundfunk, publiée en 2021, indique qu’à couverture comparable, la consommation d’énergie nécessaire à la diffusion d’un programme en DAB+ est sensiblement inférieure à celle d’une diffusion en FM.
15 années de développement associant acteurs publics et privés
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Le déploiement du DAB+ en Allemagne repose depuis 15 ans sur la participation des radios publiques et privées, des opérateurs de réseaux, des fabricants d’équipements, du commerce, des autorités des médias ainsi que des responsables politiques au niveau fédéral et régional. Cette coopération est notamment structurée au sein de Digitalradio Deutschland e.V., qui réunit l’ARD, Deutschlandradio, des opérateurs privés, des fabricants de récepteurs et des opérateurs de réseaux autour de leurs activités de communication et de marketing.
Les opérateurs privés participent au développement de la radio numérique depuis son lancement. Sur le plan réglementaire, l’obligation européenne imposant depuis fin 2020 aux voitures neuves équipées d’un autoradio de pouvoir recevoir la radio numérique a constitué une autre étape du déploiement du DAB+ en Allemagne.