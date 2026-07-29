Acast affiche 29% de croissance organique au deuxième trimestre 2026  €

Au deuxième trimestre 2026, Acast affiche une croissance organique de 29% et une hausse de 28% de ses ventes nettes. La plateforme dépasse 1 milliard d’écoutes et de vues sur le trimestre, tandis que le revenu moyen par écoute ou vue progresse de 26%. Source : Acast, résultats financiers du deuxième trimestre 2026. Vues actuellement limitées au HLS.
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