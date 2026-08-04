Ecreso SwitchOver : une nouvelle unité de contrôle pour maintenir les émetteurs FM à l’antenne

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WorldCast Systems annonce Ecreso SwitchOver, une nouvelle unité de contrôle 1+1 destinée aux émetteurs FM Ecreso AiO Series. Le produit associe l’expertise d’Ecreso dans les domaines RF et de la transmission FM à celle d’Audemat dans la surveillance, la télémétrie et le contrôle. Le constructeur présente Ecreso SwitchOver comme davantage qu’un accessoire de commutation RF. L’équipement assure des fonctions de contrôle et de supervision afin de fournir aux opérateurs une visibilité sur l’état du site, aussi bien localement qu’à distance.
Le fonctionnement d’Ecreso SwitchOver a été conçu autour de la continuité de diffusion, y compris en cas de défaillance de l’unité de contrôle elle-même. L’équipement dispose de deux alimentations, afin d’éliminer un point unique de défaillance au niveau de l’alimentation et de contribuer à éviter les interruptions de service.
En cas de panne de l’unité de contrôle, les émetteurs connectés restent à l’antenne dans leur état actuel. Le fonctionnement vise ainsi à maintenir la diffusion du programme sans changement pour les auditeurs.
Une architecture Main/Backup en 1+1
Ecreso SwitchOver sera proposé pour les configurations Main/Backup 1+1 avec la gamme d’émetteurs FM Ecreso AiO Series. L’unité assure le contrôle de la redondance entre les équipements et intègre des fonctions destinées à superviser leur fonctionnement.
Du côté matériel, le système utilise des commutateurs RF répondant aux standards de l’industrie. Des boucles de sécurité intégrées doivent empêcher les séquences de commutation considérées comme dangereuses, afin de protéger les équipements et les personnels intervenant sur les installations.
WorldCast Systems a également intégré des fonctions destinées aux infrastructures de diffusion connectées. Ecreso SwitchOver prend en charge les communications sécurisées HTTPS ainsi que SNMPv3. Une gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux, associée à des droits d’accès définis, permet de déterminer qui peut consulter les informations, configurer le système ou déclencher manuellement une commutation. L'entreprise de Bordeaux indique par ailleurs qu’un audit de sécurité indépendant a validé la protection de l’unité contre les cybermenaces.
Double alimentation, sécurité et planification
Ecreso SwitchOver sera disponible début 2027 pour les configurations Main/Backup 1+1 utilisant la gamme d’émetteurs FM Ecreso AiO Series. WorldCast Systems prévoit une première présentation publique du produit à l’IBC 2026, à Amsterdam.