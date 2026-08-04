Ecreso SwitchOver : une nouvelle unité de contrôle pour maintenir les émetteurs FM à l’antenne

Ecreso SwitchOver sera proposé pour les configurations Main/Backup 1+1 avec la gamme d’émetteurs FM Ecreso AiO Series. L’unité assure le contrôle de la redondance entre les équipements et intègre des fonctions destinées à superviser leur fonctionnement.

Du côté matériel, le système utilise des commutateurs RF répondant aux standards de l’industrie. Des boucles de sécurité intégrées doivent empêcher les séquences de commutation considérées comme dangereuses, afin de protéger les équipements et les personnels intervenant sur les installations.

WorldCast Systems a également intégré des fonctions destinées aux infrastructures de diffusion connectées. Ecreso SwitchOver prend en charge les communications sécurisées HTTPS ainsi que SNMPv3. Une gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux, associée à des droits d’accès définis, permet de déterminer qui peut consulter les informations, configurer le système ou déclencher manuellement une commutation. L'entreprise de Bordeaux indique par ailleurs qu’un audit de sécurité indépendant a validé la protection de l’unité contre les cybermenaces.

