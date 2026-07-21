TDF programme huit nuits d'interventions techniques au sommet de la tour Eiffel

TDF mènera sa campagne annuelle de maintenance sur les installations de diffusion installées au sommet de la tour Eiffel entre le 28 juillet et le 31 juillet, puis du 3 au 6 août 2026. Réalisées exclusivement de nuit, ces opérations ont pour objectif d'assurer, dans la durée, la qualité et la continuité des services de radio FM diffusés vers l'Île-de-France.

Depuis ce site, l'opérateur assure la diffusion d'une trentaine de radios publiques et privées à destination de douze millions d'habitants en Île-de-France. La tour Eiffel constitue ainsi un point stratégique de la diffusion radiophonique dans la région, avec une exploitation assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout au long de l'année.

