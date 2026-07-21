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Mardi 21 Juillet 2026 - 05:30

TDF programme huit nuits d'interventions techniques au sommet de la tour Eiffel


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TDF réalisera, comme chaque été, sa campagne annuelle de maintenance sur les installations de diffusion implantées au sommet de la tour Eiffel. Menées de nuit entre le 28 juillet et le 6 août 2026, ces interventions visent à garantir la qualité et la continuité de la diffusion de la radio FM en Île-de-France. Des interruptions temporaires sont prévues, tandis que des dispositifs de substitution permettront de limiter les perturbations pour une partie des auditeurs.


Les installations de diffusion de TDF, situées au sommet de la tour Eiffel, assurent la diffusion d'une trentaine de radios publiques et privées auprès de douze millions d'habitants en Île-de-France. Chaque été, elles font l'objet d'une campagne de maintenance afin de garantir la qualité et la continuité du service. Source : TDF
Les installations de diffusion de TDF, situées au sommet de la tour Eiffel, assurent la diffusion d'une trentaine de radios publiques et privées auprès de douze millions d'habitants en Île-de-France. Chaque été, elles font l'objet d'une campagne de maintenance afin de garantir la qualité et la continuité du service. Source : TDF

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TDF mènera sa campagne annuelle de maintenance sur les installations de diffusion installées au sommet de la tour Eiffel entre le 28 juillet et le 31 juillet, puis du 3 au 6 août 2026. Réalisées exclusivement de nuit, ces opérations ont pour objectif d'assurer, dans la durée, la qualité et la continuité des services de radio FM diffusés vers l'Île-de-France.
Depuis ce site, l'opérateur assure la diffusion d'une trentaine de radios publiques et privées à destination de douze millions d'habitants en Île-de-France. La tour Eiffel constitue ainsi un point stratégique de la diffusion radiophonique dans la région, avec une exploitation assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout au long de l'année.  


Des interruptions nocturnes limitées

Afin de réduire l'impact sur les auditeurs, les interventions sont concentrées sur des fenêtres nocturnes. La diffusion de la radio FM sera interrompue pendant trois nuits, du 28 au 31 juillet 2026, de 00h30 à 06h, puis pendant trois nuits supplémentaires, du 03 au 06 août 2026, de 00h15 à 05h45. Durant ces opérations, une partie des programmes de radio FM continuera toutefois d'être diffusée sur les mêmes fréquences grâce à des émetteurs de substitution, afin de limiter les perturbations pour les auditeurs.


Plus de vingt techniciens mobilisés

Cette campagne mobilise plus de vingt techniciens et spécialistes qui interviendront à plus de 300 mètres d'altitude, dans un environnement nécessitant des contraintes renforcées de sécurité et de continuité de service.
Les équipes procéderont au contrôle des antennes et des équipements de diffusion, réaliseront les vérifications techniques nécessaires et effectueront, si besoin, certains remplacements. Des essais des dispositifs d'arrêt d'urgence, des tests d'alimentation électrique ainsi que des travaux de peinture sont également prévus dans le cadre de cette maintenance annuelle.


Tags : émetteur, FM, Île-de-France, Paris, signal, TDF, Tour Eiffel, transmission



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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