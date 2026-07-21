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Mardi 21 Juillet 2026 - 08:20

Le 217e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître


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Le 217e numéro de La Lettre Pro L'Hebdo met cette semaine le cap sur les grands départs estivaux et les réalités économiques des radios locales. De Radio VINCI Autoroutes, mobilisée pour informer les automobilistes tout au long de l'été, à Fréquence Grands Lacs, qui prépare sa rentrée entre développement, proximité et contraintes publicitaires, cette nouvelle édition donne la parole à deux acteurs confrontés à des enjeux très différents.


Le 217e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

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À l'occasion des grands départs estivaux, Vanessa Monsenergue, directrice générale de Radio VINCI Autoroutes, revient sur l'organisation mise en place pour garantir une information trafic en temps réel, tout en expliquant comment la station adapte son offre aux GPS, aux applications de navigation et aux nouveaux équipements connectés des véhicules.
Elle évoque également les enjeux liés à la visibilité de la fréquence 107.7 dans un univers où les modes d'écoute se diversifient. "Depuis l’émergence des GPS, nous travaillons chaque jour à adapter la qualité de notre information trafic. Les auditeurs ont depuis longtemps perçu les limites des GPS et de leurs algorithmes".


Autre entretien de cette édition, Hervé Delrieu, dirigeant de Fréquence Grands Lacs, dresse le bilan d'une saison marquée par un fort afflux touristique sur le littoral landais, une audience estivale qui échappe pourtant aux mesures de Médiamétrie. Il revient sur les priorités de la station pour la rentrée, avec le développement du replay, l'arrivée du DAB+ à Mont-de-Marsan, le renforcement de l'information locale et les difficultés rencontrées sur le marché publicitaire après la disparition du groupe RRR sur plusieurs secteurs. "Ajoutons la disparition, sur des secteurs comme le Grand Dax ou Mont-de-Marsan du groupe RRR, qui commercialisait depuis des années notre programme. Malgré l’optimisme que nous gardions, force est de constater que la succession est longue à porter ses fruits et cela nous inquiète grandement tant nous perdons beaucoup".


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Tags : été, FGL, Fréquence Grands Lacs, grille d'été, Hervé Delrieu, info trafic, Radio VINCI Autoroutes, vacances, Vanessa Monsenergue



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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