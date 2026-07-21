Le 217e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

Autre entretien de cette édition, Hervé Delrieu, dirigeant de Fréquence Grands Lacs, dresse le bilan d'une saison marquée par un fort afflux touristique sur le littoral landais, une audience estivale qui échappe pourtant aux mesures de Médiamétrie. Il revient sur les priorités de la station pour la rentrée, avec le développement du replay, l'arrivée du DAB+ à Mont-de-Marsan, le renforcement de l'information locale et les difficultés rencontrées sur le marché publicitaire après la disparition du groupe RRR sur plusieurs secteurs. "Ajoutons la disparition, sur des secteurs comme le Grand Dax ou Mont-de-Marsan du groupe RRR, qui commercialisait depuis des années notre programme. Malgré l’optimisme que nous gardions, force est de constater que la succession est longue à porter ses fruits et cela nous inquiète grandement tant nous perdons beaucoup".

