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Jeudi 30 Juillet 2026 - 08:40

Même La Lettre Pro de la Radio a droit aux vacances


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La saison 2025-2026 se termine ce jeudi 30 juillet pour l’équipe de La Lettre Pro de la Radio. Une saison marquée par la publication de 45 magazines et de quelque 2 400 articles consacrés à l’actualité de la radio et de l’audio digital. À partir de ce vendredi, le rythme ralentira avec une veille toute relative assurée durant le mois d’août, avant la reprise.



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Ce jeudi marque donc la dernière journée de la saison 2025-2026 pour l’équipe de La Lettre Pro de la Radio. Au fil des derniers mois, 45 magazines ont été publiés et quelque 2 400 articles ont alimenté nos différents supports pour suivre l’actualité de la radio et de l’audio digital. Cette fin de saison ne signifie toutefois pas un arrêt complet de notre activité. À compter de ce vendredi, l’équipe passera en rythme estival et assurera une veille toute relative pendant le mois d’août. L’objectif sera de continuer à suivre les principales informations susceptibles d’intéresser les professionnels du secteur, avec un rythme de publication naturellement moins soutenu.
La Lettre Pro de la Radio restera donc active durant cette période estivale, avant de retrouver son rythme habituel pour une nouvelle saison consacrée aux évolutions, aux acteurs et à l’actualité de la radio et de l’audio digital.

Ici ou ailleurs, à l’ombre ou au soleil, derrière ou devant un micro, le casque sur les oreilles ou les pieds dans l’eau… profitez pleinement de cette parenthèse estivale.
Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison et très bel été à toutes et à tous !

Tags : été, La Lettre Pro de la Radio, saison, vacances



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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