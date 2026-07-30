Même La Lettre Pro de la Radio a droit aux vacances

Ce jeudi marque donc la dernière journée de la saison 2025-2026 pour l’équipe de La Lettre Pro de la Radio. Au fil des derniers mois, 45 magazines ont été publiés et quelque 2 400 articles ont alimenté nos différents supports pour suivre l’actualité de la radio et de l’audio digital. Cette fin de saison ne signifie toutefois pas un arrêt complet de notre activité. À compter de ce vendredi, l’équipe passera en rythme estival et assurera une veille toute relative pendant le mois d’août. L’objectif sera de continuer à suivre les principales informations susceptibles d’intéresser les professionnels du secteur, avec un rythme de publication naturellement moins soutenu.

La Lettre Pro de la Radio restera donc active durant cette période estivale, avant de retrouver son rythme habituel pour une nouvelle saison consacrée aux évolutions, aux acteurs et à l’actualité de la radio et de l’audio digital.