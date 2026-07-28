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Mardi 28 Juillet 2026 - 07:55

Le 218e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître


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Pour son dernier numéro de la saison, publié ce mardi 28 juillet, La Lettre Pro L’Hebdo donne la parole à deux professionnelles de la radio. Marie-Aude Henneresse détaille le développement de RCF Bordeaux, notamment en DAB+, tandis qu’Elina Deschere revient sur les priorités de la Ferarock, à commencer par la défense du FSER pour 2027.


Le 218e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

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À la tête de RCF Bordeaux depuis presque cinq saisons, Marie-Aude Henneresse revient sur son parcours, des humanités à la radio, et sur la stratégie déployée par la station. Celle-ci fonctionne avec quatre salariés et près de 100 bénévoles. Le développement de la diffusion constitue l’un des axes de cette stratégie. Depuis août 2025, six nouveaux émetteurs DAB ont été installés. RCF Bordeaux couvre désormais 94% de la Gironde et entend s’appuyer sur cette couverture pour renforcer son audience, sa notoriété et ses différents modes d’écoute.
Marie-Aude Henneresse défend également la ligne éditoriale de la station et sa manière de traiter l’actualité. "Le Bon existe et plus on le montrera, et plus il prendra de la place sur le reste. Les autres médias ont une responsabilité dans l’humeur française maussade, du fait d’angler sur les difficultés, les faits divers, les clashs...".


La Ferarock prépare déjà 2027

Autre entretien de ce numéro 218, celui d’Elina Deschere, chargée des programmes et des partenariats de la Ferarock. À l’approche de ses 35 ans, la fédération rassemble 26 radios associatives engagées dans la découverte musicale. Elina Deschere détaille plusieurs dossiers suivis par le réseau, parmi lesquels le maintien du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale pour 2027, le soutien aux productions indépendantes et à l’émergence artistique. La Ferarock se mobilise également sur les questions de concentration du secteur et d’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création musicale.
"La priorité à venir est le maintien du FSER pour nos radios. Nous sommes également engagés dans la bataille culturelle dans le cadre des présidentielles de 2027", explique Elina Deschere.


Un dernier numéro avant la pause estivale

Ce numéro 218, qui paraît ce mardi 28 juillet, marque la fin de la saison pour La Lettre Pro L’Hebdo. Comme chaque mardi matin, il propose également la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 218 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.



Tags : DAB+, Elina Deschere, Ferarock, FSER, Marie-Aude Henneresse, RCF, RCF Bordeaux



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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