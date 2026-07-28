Le 218e numéro de La Lettre Pro L’Hebdo vient de paraître

À la tête de RCF Bordeaux depuis presque cinq saisons, Marie-Aude Henneresse revient sur son parcours, des humanités à la radio, et sur la stratégie déployée par la station. Celle-ci fonctionne avec quatre salariés et près de 100 bénévoles. Le développement de la diffusion constitue l’un des axes de cette stratégie. Depuis août 2025, six nouveaux émetteurs DAB ont été installés. RCF Bordeaux couvre désormais 94% de la Gironde et entend s’appuyer sur cette couverture pour renforcer son audience, sa notoriété et ses différents modes d’écoute.

Marie-Aude Henneresse défend également la ligne éditoriale de la station et sa manière de traiter l’actualité. "Le Bon existe et plus on le montrera, et plus il prendra de la place sur le reste. Les autres médias ont une responsabilité dans l’humeur française maussade, du fait d’angler sur les difficultés, les faits divers, les clashs...".

