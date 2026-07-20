La Ferarock célèbrera ses 35 ans avec un Marathon de 35 heures

Après avoir annoncé le mois dernier le lancement de la prochaine saison par un Marathon Radio Musique, la Ferarock précise désormais le programme de cet événement qui marquera les 35 ans du réseau. Les 4 et 5 septembre 2026, Rennes accueillera 35 heures de radio et de musique, retransmises depuis plusieurs sites de la ville et relayées sur les antennes des radios membres.
La Ferarock explique avoir souhaité réunir son réseau "avant de s'attaquer à tous les combats que nous réserve la saison qui arrive", afin de "célébrer nos amours pour la musique et nos radios".
Le Marathon Radio Musique s'appuiera sur des émissions réalisées en public, une grande matinale, des siestes musicales, des décrochages depuis plusieurs événements, des invités et une programmation musicale qui se conclura par des concerts.
Une grande journée d'antenne le samedi
Le coup d'envoi sera donné le vendredi 4 septembre à 12h avec "(re)play!", émission de lancement réunissant autour de la table les anciens coordinateurs de la Ferarock. À 14h, "La sieste aux Champs Libres" proposera une sélection de vinyles avant "L'école de la radio", programmée de 15h à 17h, consacrée à la place des radios associatives dans l'éducation populaire et l'éducation aux médias. De 17h à 18h30, "From Rouyn-Noranda with love" établira une liaison avec Beaub FM à Limoges et CISM à Montréal, au Québec, à l'occasion du Festival des Musiques Émergentes. La soirée se poursuivra avec "Photo de famille" de 18h30 à 22h00, avant "Ah oupss tu dormais ?", une nocturne diffusée de 22h00 à 09h00, durant laquelle les radios de la Ferarock disposeront chacune d'une carte blanche de 35 minutes.
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Le 5 septembre, la programmation reprendra à 09h avec "La matinale des matinaliers", réalisée en public depuis la terrasse du Webb Ellis, au marché des Lices. De 12h à 14h, "Radio Labo" réunira les radios de la Ferarock autour d'un premier épisode consacré aux associations face à l'austérité.
À 14h, "La sieste à Blindspot" prendra le relais avant "From Lille with love", diffusée de 15h à 16h, en liaison avec les correspondants de RCV99 depuis la Braderie de Lille. De 16h à 18h, une rencontre intitulée "Médias & Libertés : le travail journalistique à l'épreuve" réunira Nassira El Moaddem, Morgan Large, Valentine Rebrioux et Morgane Soularue.
"Dig Dig Diggers" occupera ensuite l'antenne de 18h à 19h avec les interviews de Mossaï Mossaï, C.A.R. et Floral Records, avant "Purple Rennes x Rock à la Casbah" de 19h à 20h, croisant deux émissions emblématiques de Canal B et Radio Mega.
Une clôture en concerts
Le Marathon Radio Musique s'achèvera de 20h à 23h au 360 avec les concerts de Mossaï Mossaï et C.A.R. Des animations et un DJ set prolongeront la soirée jusqu'à 23h45.
Avec ce Marathon Radio Musique, la Ferarock entend lancer sa nouvelle saison en réunissant son réseau autour d'un dispositif mêlant radio en direct, créations sonores, rencontres professionnelles et programmation musicale, tout en célébrant les 35 ans de la fédération.