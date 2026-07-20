La Ferarock célèbrera ses 35 ans avec un Marathon de 35 heures

Après avoir annoncé le mois dernier le lancement de la prochaine saison par un Marathon Radio Musique, la Ferarock précise désormais le programme de cet événement qui marquera les 35 ans du réseau. Les 4 et 5 septembre 2026, Rennes accueillera 35 heures de radio et de musique, retransmises depuis plusieurs sites de la ville et relayées sur les antennes des radios membres.

La Ferarock explique avoir souhaité réunir son réseau "avant de s'attaquer à tous les combats que nous réserve la saison qui arrive", afin de "célébrer nos amours pour la musique et nos radios".

Le Marathon Radio Musique s'appuiera sur des émissions réalisées en public, une grande matinale, des siestes musicales, des décrochages depuis plusieurs événements, des invités et une programmation musicale qui se conclura par des concerts.

