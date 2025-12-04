500 questions pour vivre le Jeu des 1 000 € à la maison

Avec la sortie de la boîte "Le quiz des 1 000 €", France Inter transpose dans le secteur du jeu de société le plus ancien programme radiophonique de l’Hexagone. Présenté à l’antenne par Nicolas Stoufflet, "Le Jeu des 1 000 euros" devient un produit dérivé édité par Marabout, disponible depuis le 1er octobre 2025 au prix de 12,90 €. Il comprend plus de 500 questions et défis inspirés des épreuves emblématiques de l’émission (Couleurs, Banco, Super Banco, Repêchage) permettant aux auditeurs de prolonger l’expérience sonore dans un cadre familial.

Cette initiative illustre une stratégie d’extension de la marque France Inter vers des formats tangibles tout en valorisant un pilier de l’audio linéaire historique.