Jeudi 4 Décembre 2025 - 06:50

500 questions pour vivre le Jeu des 1 000 € à la maison


France Inter décline son emblématique "Jeu des 1 000 €" en version boîte. Avec plus de 500 questions, cette adaptation permet de recréer chez soi l’univers du plus ancien jeu radiophonique de France. Porté par Nicolas Stoufflet et édité par Marabout, ce quiz familial prolonge l’expérience audio en renforçant la présence de la radio publique dans le hors-antenne.



Avec la sortie de la boîte "Le quiz des 1 000 €", France Inter transpose dans le secteur du jeu de société le plus ancien programme radiophonique de l’Hexagone. Présenté à l’antenne par Nicolas Stoufflet, "Le Jeu des 1 000 euros" devient un produit dérivé édité par Marabout, disponible depuis le 1er octobre 2025 au prix de 12,90 €. Il comprend plus de 500 questions et défis inspirés des épreuves emblématiques de l’émission (Couleurs, Banco, Super Banco, Repêchage) permettant aux auditeurs de prolonger l’expérience sonore dans un cadre familial.
Cette initiative illustre une stratégie d’extension de la marque France Inter vers des formats tangibles tout en valorisant un pilier de l’audio linéaire historique.

Tags : France Inter, jeu, Le Jeu des 1000 euros, Nicolas Stoufflet, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


