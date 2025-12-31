La Maîtrise de Radio France recrute pour la rentrée 2026

À l’occasion de son 80e anniversaire en 2026, la Maîtrise de Radio France relance son appel à candidatures pour la rentrée prochaine. Les enfants âgés de 9 à 17 ans peuvent postuler jusqu’au 25 janvier 2026 pour intégrer l’un des deux sites : Paris ou Bondy. Le dispositif, fondé sur le principe du mi-temps pédagogique, permet à 160 élèves d’accéder à une formation musicale de haut niveau, entièrement gratuite, combinant scolarité classique et enseignement artistique.

Créée en 1946, la Maîtrise repose aujourd’hui sur une équipe de 30 enseignants et chefs de chœur, sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin. Elle est également encadrée par deux directrices musicales adjointes : Marie-Noëlle Maerten pour le site de Paris et Béatrice Warcollier pour celui de Bondy.

