La Maîtrise de Radio France recrute pour la rentrée 2026

À l’occasion de son 80e anniversaire en 2026, la Maîtrise de Radio France relance son appel à candidatures pour la rentrée prochaine. Les enfants âgés de 9 à 17 ans peuvent postuler jusqu’au 25 janvier 2026 pour intégrer l’un des deux sites : Paris ou Bondy. Le dispositif, fondé sur le principe du mi-temps pédagogique, permet à 160 élèves d’accéder à une formation musicale de haut niveau, entièrement gratuite, combinant scolarité classique et enseignement artistique.
Créée en 1946, la Maîtrise repose aujourd’hui sur une équipe de 30 enseignants et chefs de chœur, sous la direction artistique et pédagogique de Sofi Jeannin. Elle est également encadrée par deux directrices musicales adjointes : Marie-Noëlle Maerten pour le site de Paris et Béatrice Warcollier pour celui de Bondy.
Une sélection sur audition pour une formation exigeante
Chaque année, 30 nouveaux élèves sont admis après audition, à l’issue d’une sélection sur dossier. À Paris, 15 enfants sont recrutés dans le cadre d’un processus national, dont jusqu’à 40 % peuvent être issus des régions. À Bondy, les 15 candidats sélectionnés proviennent notamment des établissements REP+ des quartiers nord de la ville. L’objectif de la Maîtrise est de favoriser l’épanouissement personnel, artistique et collectif, sans distinction d’origine géographique ou sociale.
L’enseignement est gratuit. Il vise prioritairement à transmettre une méthode de travail rigoureuse, à travers un parcours exigeant mais structurant. Si l’objectif principal n’est pas nécessairement la formation de musiciens professionnels, environ 15 % des élèves poursuivent ensuite des études musicales de niveau supérieur. L’ancrage dans des établissements scolaires publics permet une articulation entre projet artistique et réussite académique.
Une journée portes ouvertes pour rencontrer l’équipe
Pour permettre aux familles de découvrir les modalités d’enseignement de la Maîtrise, une journée portes ouvertes est organisée le mercredi 7 janvier 2026, de 14h à 17h30, sur les deux sites de Paris et Bondy. À Paris, les visiteurs seront accueillis à la Cité scolaire La Fontaine (16e arrondissement), tandis qu’à Bondy, les échanges auront lieu à l’Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy. Au programme : cours de chant, de piano, répétitions de concerts à venir à la Maison de la Radio et de la Musique, et rencontres avec l’équipe encadrante.